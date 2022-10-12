西安通报小学生坠亡：严重的校园安全责任事件

西安曲江第五小学近日发生一起学生坠亡事件，引起关注。曲江新区管委会星期二（10月11日）下午通报称，该坠亡事件是一起严重的校园安全责任事件。事件充分暴露出校园安全和管理责任落实不到位、施工和监理工作不规范、工程验收和检查不严格、隐患排查不彻底和防范意识不强的问题。

根据新黄河报道，曲江新区管委会在曲江第五小学召开了学生坠亡事件处置工作现场会，通报了有关事件调查处置进展情况，并对后续工作进行了安排部署。

经初步调查，曲江第五小学学生坠亡事件是一起严重的校园安全责任事件。事件充分暴露出校园安全和管理责任落实不到位、施工和监理工作不规范、工程验收和检查不严格、隐患排查不彻底和防范意识不强的问题。

曲江新区管委会负责人代表有关方面对遇难孩子表示深深的哀悼，向孩子的家人表示深深的歉意，向学生家长及社会各界对此事件的关注和改进后续工作提出的批评意见表示衷心的感谢。表示尽最大努力做好善后工作，深刻汲取此次教训，举一反三、引以为戒，进一步开展校园安全拉网式大排查大整治，切实消除安全隐患。全面启动相关单位和责任人的追责问责工作，依法依规严肃处理，绝不姑息。

此前网上消息称，西安曲江五小一学生10月8日在上摘石榴体验课时，失足坠井，井深7米水深2米，该学生溺水身亡。消息还说，该事故系学校没有对污水井进行安全处理，事后也未及时拨打119、耽误了孩子的救援等，一度引发网民抨击。