英媒：特拉斯近日将把中国定位成对英国的“威胁”

消息人士透露，英国首相特拉斯将于近日正式把中国定位为对英国的“威胁”，比约翰逊政府定调的“系统性竞争者”（systemic competitor）更为强硬。

据英国《卫报》引述消息人士报道，英国对华定位的转变意味着英国的对华立场将接近于其对俄罗斯的立场，俄罗斯目前被列为英国面临的“最严重威胁”。

消息人士称，原本英国政府计划在今年年底前完成相关政策的调整，但上周末英国教育部表态支持中国孔子学院，而英国政府迫使其改变立场后，现在英国政府开始针对中国进行特别战略审查。

一名英国政府内部人士说，英国政府可能最快在几天内调整对华立场。

报道称，特拉斯此举是为了缓解内阁对如何应对中国所产生的疑虑，也为她岌岌可危的首相职位争取支持。

部分英国保守党议员对这样的转变表示欢迎，正在竞选外交事务特别委员会主席的保守党议员史密斯（Iain Duncan Smith）说，英国的中国政策早就该加强了。“现在是我们停止胡闹，承认中国对我们的生活方式构成威胁的时候了；现在是以对待俄罗斯的方式对待他们的时候了。”

报道称，英国政府之前对中国的定位是写在去年3月发布的国防和外交政策综合审查中，当时英国政府尝试在对华担忧和与中国在气候及经济议题上合作之间取得平衡。

这份报告旨在为英国未来五年的全球战略定下基调，但在特拉斯上任后几周内，就扭转了约翰逊政府的许多政策。

一名英国政府发言人称，特拉斯委托英国政府对该报告进行更新，其中部分原因是为了应对“日益咄咄逼人”的中国。这位发言人说：“正如她所言，俄罗斯仍然是英国最大的威胁，但中国代表着对我们的价值观和生活方式最严重的长期威胁。”