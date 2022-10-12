港五所大学跻身世界大学百强

英国泰晤士高等教育（THE）星期三（12日）公布世界大学排名结果，香港共有五所大学跻身全球前100名，分别为香港大学、香港中文大学、香港科技大学、香港理工大学、香港城市大学。

据中新社报道，2023年THE世界大学排名涵盖来自104个国家或地区共1799间大学，根据教学（学习环境）、研究（数量、收入和声誉）、引文（研究影响力）、国际展望（员工、学生及研究）及行业收入（知识转移）5个范畴，共13项绩效指标评分。

香港有五所大学跻身全球前100名，香港排名最高的为香港大学，排全球第31位，较2022年下降一位；香港中文大学（中大）排名由2022年的49位上升至45位，创中大上榜以来最佳成绩；香港科技大学排名由第66位上升至第58位；香港理工大学（理大）排名由上91位升至79位；香港城市大学则排第99位。

另外，中国大陆再创纪录，共有七所中国大陆的高校进入了世界大学排名前100名，相较于去年的六所，及五年前(2018年)的仅两所进入百强榜单中有所增加。

清华大学在泰晤士高等教育世界大学排名中排名亚洲第一，同时也位列中国大陆第一，世界第16名，北京大学紧随其后，位列全球第17名。

南京大学首次跻身世界大学排名百强，位列第95名。复旦大学(第51位)以及上海交通大学(第52位)排名均有所上升，进一步逼近世界50强。

