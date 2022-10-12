上海多区招聘社区防疫专员 合同两年

上海市浦东新区等七区向社会公开招聘从事社区防疫工作的专岗人员，防疫专员为临时性岗位，合约两年。

据财新网报道，上海市浦东新区人社局星期一（10月10日）发布公告，为做好冠病疫情防控和高校毕业生就业工作要求，浦东向社会公开招聘从事社区防疫工作的社区防控专岗人员575名。

除了浦东，上海其他各区也相继发布2022年社区防控专岗人员公开招聘公告，面向的人群包括应届高校毕业生（含离校两年内未就业高校毕业生）以及符合条件的非应届高校毕业生。

招聘人数方面，黄浦区招聘50名、静安区54名、长宁区70名，虹口区84名、杨浦区90名。此外，普陀区部分街道也发布防控专岗人员招录公告，其中宜川路街道五名、普陀区长征镇七人、甘泉路街道五人。

据长宁区社区防控专岗公开招聘公告，社区防控专岗人员根据社区“两委”和社区防控工作机制工作安排开展社区防控工作。防控工作包括：排摸社区常住人口基本信息，了解社区重点人员情况；了解社区内重点机构和重点场所社区防控工作情况；健全小区（网格）、楼栋、单元社区防控工作网络，组织动员居民组建社区防控志愿者队伍；对接疫情防控有关对口单位，链接资源；落实其他社区防控重点工作任务。

浦东人社的公告称，社区防控专岗是根据冠病疫情社区防控工作需要设置的阶段性、临时性工作岗位。社区防控专岗人员与招聘街镇社工事务所签订书面劳动合同，合同期限为两年。

受外省输入影响，上海近日疫情复发，10月1日到10日，累计新增本土冠病阳性感染者153例。