蔡英文抛“四大韧性” 朱立伦：“四大任性”造成台湾当前危机

台湾总统蔡英文10月10日在双十庆典演说中聚焦“四大韧性”，强调要将台湾打造成“韧性之岛”。但国民党主席朱立伦星期三（10月12日）称，蔡英文主政下对台湾经济发展、社会安全、民主自由与国防战力等方面“四大任性”妄为，正是造成台湾现在最大危机来源。

据台湾《中国时报》报道，朱立伦星期三下午在国民党中常会上说，蔡英文任由房价高涨、薪水不涨，年轻人买不起房子，房价所得比创新高，全台民众平均要不吃不喝至少10年才能买得起房，这是蔡英文经济发展任性妄为的结果。

朱立伦还说，蔡英文任由治安恶化，甚至爆发杀警案，而法官判死刑的案件，蔡英文却冻结不执行，让正义无法伸张，社会道德沦丧，“这是蔡总统的社会安全？”

朱立伦还认为，蔡英文任由民进党各派系掌控媒体，放任网军攻击民众，操控、限制言论自由，在民进党任性下，台湾民主自由陷入几十年来最黑暗时期；任由两岸关系恶化，不能和平交流、对话，让年轻人将来可能要上战场，全民陷战争风险中，也是蔡英文对区域安全不负责任的任性作为。

朱立伦表示，蔡英文说的“四大韧性”口号，他不客气地说，是这四大任性，造成今天台湾最大的危机。国民党是负责任的政党，希望台湾安全、民主自由能越来越好、民众的资安与公安可以更好、也希望全民能共享经济发展的果实。

蔡英文在双十庆典演说时说，未来两年不仅要持续站稳“四个坚持”的立场，更要在经济产业、在社会安全网、在民主自由体制、在国防战力，打造更精实的“四大韧性”。