中共二十大新闻中心开始对外接待服务

中国共产党第二十次全国代表大会新闻中心星期三（10月12日）正式开始对外接待服务，为境内外记者采访二十大提供服务保障。

根据新华社报道，新闻中心主功能区设在北京梅地亚中心和北京新世纪日航饭店，驻地设置了记者接待区、新闻发布区、记者工作区、媒体工作区、资料服务区、视频采访室、广播电视信号服务室、网络服务室、图片服务室等，为记者提供新闻采访、资料查询、公共广播电视信号等方面的服务和保障。

二十大新闻中心负责人介绍说，在做好疫情防控同时，新闻中心将通过现场采访、网络视频采访、书面采访等多种方式为境内外记者提供丰富多彩、热情周到的服务。

大会期间，新闻中心将组织境内外记者现场采访部分大会重要议程，组织党代表通道采访活动，组织多场新闻发布会、记者招待会和集体采访，组织境内外记者在北京市参观采访，协调安排境外记者对大会代表进行个别采访等。新闻中心专门搭建了网络视频采访系统，境内外记者可在新世纪日航饭店通过网络视频专线实现与人民大会堂新闻发布厅、梅地亚中心新闻发布厅以及各代表团驻地视频采访室的连线采访。新闻中心还为境内外记者提供住宿和交通服务，方便记者参加新闻中心组织的重要采访。

二十大新闻中心开通了新闻中心官网及相关平台账号。境内外记者可及时了解新闻中心服务内容和措施，并通过官网“记者专区”得到更多采访素材。新闻中心还开通境外记者报名注册系统和采访代表申请系统，方便境外记者报名采访大会，以及提交对大会代表的采访申请。

受到全球高度关注的中共二十大将在来临的星期日（10月16日）召开，这是中共五年一次的重要会议，将产生新一届的中央领导班子，并且通过未来五年中国的大政方针。