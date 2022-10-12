台防长：军队不会再买特斯拉

台湾国防部长邱国正星期三（10月12日）说，如果特斯拉电动车的八组镜头造成资讯泄露的顾虑，就会限制购买，目前不会再买特斯拉汽车。

电动车大厂特斯拉执行长马斯克（Elon Musk）对台海局势发表看法，称台湾应成为中国大陆的“特别行政区”。

据自由时报报道，台湾立法院外交及国防委员会邀请邱国正、国安局长陈明通进行专案报告、备询。民进党立委何志伟质询时问，自从马斯克说出这些言论后，他对于特斯拉失去信任，由于台湾军方曾配合行政院政策采购特斯拉，加上特斯拉车身拥有八个镜头，忧营区内部、车上人员谈话等资料遭窃取。

台湾国防部后勤次长室次长许金腾回答说，台军当初为了配合行政院环保政策，采购七辆特斯拉、12辆台产纳智捷，特斯拉作为一般公务使用，目前使用状况正常。不过，考量车身及车内镜头会将影像图资回传美国总部，因此军方不管在营区内、营区外已禁止并关闭相关功能，而台军目前并无规划持续添购特斯拉的计划。

邱国正表示，行政团队拟定政策后，国防部当然要参与，但如果造成不便与顾虑，就会加以限制，目前绝对不会再购买特斯拉，未来如何则配合政策进行。



马斯克此前接受英国《金融时报》访问时说，台海紧张局势的解决方法是让台湾成为一个合理可行的“特别行政区”，且或许“可以做些比香港更宽松的安排”，但他也坦言，此作法可能无法让所有人都满意。

台湾行政院长苏贞昌曾回应说，马斯克是很成功的企业家，马斯克的立场、讲话或风格，各界评论很多，他不宜以台湾最高行政首长去批评马斯克。总之马斯克的讲话只代表自己的见解，但马斯克实在太不了解台湾及两岸关系。