高盛预计阿里巴巴等电商第四季收入或录零增长

受冠病疫情冲击，中国民众消费信心疲弱。高盛预计阿里巴巴、京东等中国大型电商公司今年下半年的收入增长普遍疲弱，第四季更有可能录得零增长。

据香港《星岛日报》星期三（10月12日）报道，高盛的报告指出，中国严格的防疫措施冲击了民众的消费欲望，进而导致全国线上零售增长疲弱。

高盛预计，第三季各电商公司收入增长会比较疲弱，其中拼多多增长36%、京东增10%、阿里巴巴增4%、唯品会则下跌10%。若以第三季商品交易总额（GMV）计算，高盛估计增长表现依次为快手的28%、拼多多增24%、京东增8%、阿里则跌4%、以及唯品会跌9%。

至于第四季收入增长，高盛预计管理层的收入指引会低于该行本身预期，因此下调各企业的收入预期，甚至可能整体没有增长，与第三季水平相若。

高盛还提到，第四季的“双11”活动将比以往激烈，因为传统电商公司将面临短片平台的竞争，刺激各方大手促销，但由于优惠通常由商户与电商平台共同分担，因此预计电商企业的利润率或可保持弹性。

就两大电商而言，高盛估计阿里巴巴第三季的中国商业业务及整体息税折摊前盈利（EBITDA），均会出现好转，特别是淘特、淘菜菜、盒马等将录得增长。高盛预计，阿里第三季经调整EBITDA连跌四季后将重拾增长，同比上升11%。

至于京东，高盛预计京东零售业务，因应其大削京喜拼拼的规模、京东物流毛利大增、以及营销开支改善，将可带动利润率升至历史新高，达4.9%。

高盛还特别提到，中国当红网络主播李佳琦上月下旬已复出直播，并在短短两小时内录得6350万人收看。高盛根据他去年“双11”首个预售日中，在单日贡献115亿元（人民币，下同，23.06亿新元）成交金额（GMV），推算今年整个双11期间，将对淘宝直播贡献20至30%的GMV。