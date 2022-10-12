中国最北高铁全线开工建设

中国在建的最北端高铁哈尔滨至伊春高铁（以下简称哈伊高铁）星期三全线开工建设，通车后，将大幅缩短沿线主要城市群间的时空距离。

据央视网报道，哈尔滨至铁力段首个工点星期三（10月13日）进场施工，标志着哈伊高铁全线开工建设。

哈伊高铁是中国“八纵八横”高铁网京哈-京港澳通道的延长线，起自黑龙江省哈尔滨市，途经绥化市，终至伊春市，正线全长318公里，设计时速250公里，建设工期五年。

哈伊高铁全线设哈尔滨、哈尔滨北、呼兰北、兴隆镇西、绥化南、庆安南、铁力、日月峡、伊春西九座车站，其中呼兰北等六座车站为新建车站，铁力站为改建车站，哈尔滨、哈尔滨北站为既有车站。

哈伊高铁由哈尔滨至铁力段、铁力至伊春段组成，其中，铁力至伊春段已于2021年10月开工，在建设过程中创造了多项记录，它是中国在建纬度最高、全线所处地区全年温差最大、首条穿越多年岛状冻土区的高速铁路。

本次开工建设的哈尔滨至铁力段正线全长188公里，地处高寒地区，沿线地质结构复杂，分布多处季节性冻土，最大冻深达2.39米，冻胀敏感性大、稳定性差，气温变化易形成冻胀、融沉，给桥梁、路基和站房施工带来较大难度。

全线新建线路桥梁占比72%，桥梁大跨度连续梁和架梁工程控制全线工期，其中，呼兰河特大桥全长16709米，跨越松花江中游左岸的第一大支流呼兰河，为全线控制工程。

哈伊高铁全线建成通车后，将大幅缩短沿线主要城市群间的时空距离，形成以哈尔滨为中心的“一小时、两小时”交通圈，与黑龙江省内高铁网实现互联互通，经京哈高铁融入全国高铁网络。