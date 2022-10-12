疫情防控不力 内蒙古包头五干部被问责

中国内蒙古自治区包头市五名干部因在疫情防控工作中履职不力被问责。

据中国新闻网报道，由于疫情防控工作中履职不力，包头市星期三（10月12日）对五名干部实行问责。

通报称，本轮疫情发生以来，包头市九原区各级党组织、党员干部履职担当，推动疫情防控各项工作闭环落实，但仍有个别党员干部及公职人员在疫情防控紧要关头，麻痹大意、懈怠松劲，作风不扎实、履职不到位，影响全区疫情防控工作大局。

经研究决定，给予沙河街道办事处副主任、武装部长王辉提前终止试用期、取消任职资格处理；给予九原区卫健委党组成员、副主任崔俊平及九原区医院副院长李华免职处理；给予沙河街道网格员丁梦雪、王莉辞退处理。

据内蒙古疫情防控工作指挥部通报，内蒙古自治区星期二（11日）报告新增本土确诊病例48例，其中包头市10例；无症状感染者463例，其中包头市58例。截至星期二，包头市本土阳性感染者增至197例。

中国在“十一”黄金周后疫情明显升温，各地纷纷加码疫情防控措施，陆续有公职人员因防疫不力被问责或免职。

呼和浩特10月6日通报，因疫情防控履职不到位，当地五名干部被问责。

新疆10月7日也通报，因个别领导干部工作落实不力，导致局部区域疫情出现反弹与外溢，对乌鲁木齐市天山区区委书记李绍忠等三名干部给予免职处理。