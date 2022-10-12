恒大拟将债券利息兑付期限展期六个月

为了因应财务危机，中国房企恒大研拟继续延后支付境内债券利息，将一笔利息兑付期限为10月18日的境内债券，延后至明年4月19日支付，这项提案将在10月13日债权人会议讨论。

据澎湃新闻报道，恒大星期二（10月11日）晚间发布公告，称有意申请将一支境内债券“20恒大05”的利息完成支付时间，调整至2023年4月19日。目前这支债券的支付期限为今年10月18日。

根据恒大公告，这个提案将于10月13日至14日两天举行的2022年第一次债券持有人会议中审议，并寻求债权人支持。

“20恒大05”在 2020年10月19日完成发行，发行规模21亿元（人民币，4.21亿新元），票面利率5.8%，债券期限五年，附第三年末发行人票面利率选择权及投资者回售选择权。

报道称，为了应对财务危机，确保资金流动性，展延债券利息支付期限成了恒大的重要措施。在“20恒大05”之前，恒大已陆续和债权人协商并成功展延“15恒大03”、“20恒大02”、“21恒大01”与“20恒大04”等四支债券利息支付期限。

恒大为应对财务困境，正在推动债务重组计划。原本恒大计划在7月底发布初步债务重组计划，但恒大在7月29日宣布延后至年底之前；此外，恒大也被境外债权人提出清算申请，首次清算申请聆讯原定于8月31日举行，目前后延至11月7日。