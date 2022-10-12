据报特拉斯把中国定为“威胁” 中国外交部：抱守旧思维害人害己

针对英媒称英国首相特拉斯把中国定位为对英国的“威胁”，中国外交部发言人毛宁星期三（10月12日）回应说，希望英国新政府能够客观理性地看待中国和中英关系，抱守中国威胁的旧思维，只会害人害己，没有出路。

有记者在星期三举行的外交部例行记者会上提问，据报道，英国政府称会把中国称为“威胁”。此前，英国的情报负责人称“中国使用技术主要是为了政治目的”。中方对此有何评论？

毛宁回答说，中国一贯奉行独立自主的和平外交政策，中国的发展给世界各国带来的是机遇，绝不是威胁和挑战。

“我们希望英国新政府能够客观理性地看待中国和中英关系，抱守中国威胁的旧思维，只会害人害己，没有出路。”毛宁说。

毛宁还说，有关英国有关情报官员的言论，昨天已经说过了。这些说法纯属无中生有，以己度人，充分暴露出了他们的冷战思维和意识形态偏见。

毛宁强调，中国发展的目标是为了让中国人民过上更加美好的生活，中国的发展将为世界的和平稳定贡献正能量。中国的发展不针对谁，更不会威胁谁，动辄拿中国说事，挑动对立对抗，解决不了英国自己的问题。

据英国《卫报》引述消息人士报道，特拉斯将于近日正式把中国定位为对英国的“威胁”，比约翰逊政府定调的“系统性竞争者”（systemic competitor）更为强硬。

英国情报机构主管弗莱明星期二称，中国正在利用它在技术上的优势来控制其公民与在国外获得影响力，对西方构成“巨大威胁”。他指中国可能使用其中央数码货币规避未来的制裁。