台数位发展部约聘人员月薪6万元 蓝营质疑破坏文官体制

台湾新成立的数位发展部约聘雇人员平均月薪达6万元（新台币，下同，2705新元）引发争议。台湾行政院强调只有较高待遇才抢得到人，但国民党质疑这样的待遇比同样具有专才公务员待遇还高，破坏了文官体制。

据台湾中时新闻网报道，立法院司法及法制委员会星期三（10月12日）邀台湾行政院人事行政总处人事长苏俊荣、铨叙部长周志宏等人，就“改善政府约聘雇人员职场安全及合理薪给”进行专案报告及备质询。

国民党立委林思铭质疑，数位发展部明年预算约计217亿9500万元，编制员额256人，约聘雇人员目前暂列25人，平均月薪6万多元，这还不包括奖金，不仅高于其他部会约聘雇人员待遇，也比多数一线警察平均月薪4.5万至5万元还要高。

苏俊荣回应称，数位部约聘人员分为三个部分，其中部本部要聘用24位、数位产业署17位、资安署44位，总共85位。但截至9月底，找到的聘用人员，部本部只到九人、数位产业署11人，资安署只到两人，共计22人，加上原有移拨的三人，共计25人。

他强调，这几年整个市场的供需有资安证照和资安专业的人很不容易找，资安署找聘用人员，编了44人却只有两人进来，代表整个市场意愿很低，假如没有与民间适当的合理待遇差距，根本请不到人。

但林思铭认为，目前具有相当能力经过考试进来的公务人员，薪资也才7万多，但数位部约聘雇人员一进来连同奖金就有7万元以上，还不需要经过辛苦的考试，只有经过长官面试，“这样不是破坏文官制度吗？”

苏俊荣解释，平均月薪6万多元的主要是资安署人员，像是数位产业署约聘人员待遇就不可能那么高，大约是4万至5万元左右，至于资安署约聘人员待遇较高是因为资安人才民间都在抢，而且要有相关工作经验跟证照，如果只是大学刚毕业的起薪就没那么高。

林思铭认为，数位部约聘人员待遇偏高，这种作法是变相鼓励政府机关大量去用没有经过考试的约聘人员，要求铨叙部对于相关单给约聘人员给薪标准要更制度化。