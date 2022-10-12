江西发现距今约8000万年恐龙蛋化石

江西省九江市武宁县罗坪镇关山村渡溪一工地上发现距今约8000万年恐龙蛋化石。

综合央视新闻和新华社报道，江西九江武宁县罗坪镇关山村渡溪一工地上10月5日下午挖出三枚疑似恐龙蛋化石，一枚化石露出大半，外壳有部分损破脱落，另两枚部分露出，保存完好，三枚蛋边还有数个印模，但现场未发现脱落的蛋化石。

专家经10月9日晚的蛋壳切片分析和10月10日下午的实地勘测后，判断确为恐龙蛋化石，其埋藏年代为晚白垩世早中期，距今约9500万年至8000万年。

专家介绍，在此前研究中，江西南部的赣州信丰盆地以及于都、萍乡等地的中生代红层都曾发现恐龙蛋化石，但在江西北部一直没有发现恐龙化石的踪迹。此次研究填补了江西北部没有恐龙化石的空白，对于研究晚白垩世赣北地区的古气候以及恐龙分布状态和栖息方式有非常重要的意义。

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所副研究员王强介绍，此次发现的恐龙蛋化石成窝保存，除三枚未脱落的恐龙蛋化石外，该岩块上还可辨认出七枚恐龙蛋印痕。三枚恐龙蛋为近圆形，保存较为完整，蛋与蛋印痕显示蛋在蛋窝中的排列无规律性。

另根据蛋壳的显微结构判断，这些蛋为石笋蛋科的珊瑚蛋，这类蛋曾在浙江、河南等省份的晚白垩世地层中出现。目前，这几枚恐龙蛋化石已交由武宁县博物馆收藏保存。