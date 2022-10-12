字节跳动拟更高价格回购员工持有股份

两名知情人士透露，字节跳动正在启动今年第二次的员工股份回购，并计划以更高的价格来回购这些股份。

综合路透社、彭博社和澎湃新闻报道，知情人士称，字节跳动星期三（10月12日）在一封电子邮件中告诉员工，公司将以每个限制性股票单位（RSU）155美元（222新元）的价格回购股票，高于今年早些时候回购时设定的142美元的价格。

这封电子邮件称，符合条件的员工可以申请兑现他们的RSU股票，这是字节跳动的股票期权计划。

一名消息人士透露，这项计划立即生效，标志着字节跳动今年的第二轮员工股票回购，以帮助那些需要尽快将股票兑现的员工，并以更高的回购价格激励他们。

目前无法确定字节跳动有多少股份是由员工持有，或者字节跳动为股份回购预留了多少资金。字节跳动没有回应置评请求。

在字节跳动，期权从一张合同变成现金，要经历授予、归属、行权和变现退出四个环节，员工在加入公司时会被授予期权，字节员工也可以通过年终奖置换的方式获得期权；字节期权需要四年时间完全归属，每年分别归属15%、25%、25%、35%，归属部分通过支付少量的行权价格就能够变现，变现方式可以是公司回购，也可以是在公司上市后于公开市场出售。

一般情况，字节每年提供两轮期权回购机会，通常在每年4月或10月。每年4月也是字节跳动的年度绩效考核季，员工可以根据自身情况，选择将年终奖换成期权。

上个月，字节跳动提出以约3000亿美元的估值从投资者手中回购30亿美元的公司股票，由于首次公开募股（IPO）计划停滞不前，此次回购给予现有股东变现的机会。

得益于短视频应用TikTok和抖音的成功，字节跳动已经成长为全球最有价值的初创企业。但是它在国内面临着中国政府对互联网公司的整顿，在美国则面临着华盛顿对其服务的怀疑。

随着冠病疫情的冲击、以及中国政府对科技行业的监管打击，中国许多科技公司的收益以及估值前景并不明朗。

据美国《华尔街日报》报道，随着字节跳动斥巨资维持强劲增长势头，公司去年的运营亏损增至70亿美元以上，是此前一年的三倍以上。

另外，字节跳动多年以来一直考虑将TikTok上市，此举既能回报投资者，又能在该部门正式从其中国母公司分离出来时缓解一些政治压力。字节跳动还考虑为豆瓣网和其在香港的业务单独上市。但由于监管部门对大型科技公司的审查力度加大，以及全球科技股的大跌压低了公司估值，这两次上市都被一再推迟。

彭博社今年7月的报道称，由于没有明确的退出计划，字节跳动的估值在私人交易中从超过4000亿美元的峰值下降至3000亿美元以下。字节跳动在8月告诉员工，公司将把股票期权的价格压低20%，作为留住工人和吸引新员工的一种姿态。