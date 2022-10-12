前武汉市委书记马国强递补为中央委员

为期四天的中共十九届七中全会星期三（10月12日）在北京闭幕。根据会议公报，全会按照中共党章规定，决定递补中央委员会候补委员马国强、王宁、王伟中为中央委员会委员。

今年59岁的马国强在2020年武汉冠病疫情暴发初期，担任中共武汉市委书记。疫情初期，湖北和武汉决策层的应急和管理能力受到质疑，中国高层随后在湖北密集换将，试图改变疫情防控被动局面。

马国强在2020年2月被免去武汉市委书记一职。2021年8月24日，马国强在离开公众视线一年半后复出，以湖北省人大常委会党组成员身份，出席省人大常委会党组会议。他在今年1月当选湖北省人大常委会副主任。

马国强是十九届中央候补委员。根据中共党章规定，中央委员出缺，由中央候补委员按换届时得票率排名依次递补。但分析人士认为，马国强目前已退到二线岗位，二十大续任中央委员的可能性较小。

七中全会也递补王宁和王伟中为中央委员。61岁的王宁在去年10月的地方大员调动中，从福建省长转任中共云南省委书记。60岁的王伟中去年12月接替前往新疆出任党委书记的马兴瑞，担任广东省代省长，今年1月转正。

七中全会也审议并通过了中纪委关于傅政华、沈德咏、李佳、张敬华严重违纪违法问题的审查报告，确认中央政治局之前作出的给予傅政华、沈德咏、张敬华开除党籍处分，给予李佳撤销党内职务处分。