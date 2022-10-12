下午察：从“小李子”看中国全球捕鱼行动

中国，如今是西方电影等文化产品的巨大市场，吸引了大量西方演艺公司和明星。但在中国有一大票粉丝的美国演员里奥纳度狄卡比奥（Leonardo DiCaprio），似乎不在乎这一切，冒着被封杀的风险，他最近选择了在社交媒体上发文抨击中国渔船滥捕鱼类。

这项举动，也让这位向来被中国人亲切昵称为“小李子”的好莱坞巨星，在中国网络上多了“辱华”、“反华政治工具”等标签。

事缘在中国庆祝国庆日的前两天，也就是9月29日，里奥纳度在推特转发了《纽约时报》一篇英文题为“How China Targets the Global Fish Supply”，中文则是“从山东到加拉帕戈斯群岛：中国的全球捕鱼行动”的报道。

他并在贴文中写道：“在过去的20年里，中国将深海捕鱼船队打造成数千艘规模，导致中国耗尽近海鱼类资源。他们的渔民已经航行到世界各地，继续深海捕鱼。这种做法对当地经济及海洋生物的可持续发展敲响了警钟。”

里奥纳度9月29日在推特转发了《纽约时报》一篇英文题为“How China Targets the Global Fish Supply”的报道。（里奥纳度推特截图）

现年47岁的里奥纳度，曾出演多部畅销电影，其中包括史诗爱情片《铁达尼号》、科幻片《盗梦空间》、剧情片《华尔街之狼》等。2015年，他凭借在《荒野猎人》的出色演技，拿下了奥斯卡金像奖最佳男主角奖。

里奥纳度曾出演著名的史诗爱情片《铁达尼号》。（互联网）

除了演员身份，里奥纳度也是一名环保概念的推动者。据联合国官网，他旗下的基金会为全世界逾35个创新养护项目提供了支持，以保护脆弱的生态系统和重要物种。

在这样的背景下，不难理解里奥纳度为何会对《纽约时报》有关报道进一步发声。然而，从中国社交媒体微博上看到的网民普遍立场，大多都是对此抱持负面的看法。

有网民就说：“看来搞文艺的普遍文化课和历史课成绩不好是世界通病”、“这个‘乳化’（辱华）角度在明星里以前从来没见过”、“小李子成为了美国的反华政治工具”。也有网民讽刺，认为里奥纳度“自己都吃成猪了，还让中国人少吃肉”。

不过，相较于许多中国网民的不满，媒体以及官方的态度相对冷静，主要借数据说明，中国的野生捕捞量远远比不上水产品养殖量，并反指欧美国家才该为大量捕捞鱼类负责。

比如，立场偏左的观察者网10月2日在微博上发视频解释，中国的野生捕捞量远低于水产品养殖量，贴文还说里奥纳度声称中国滥捕鱼类这个话题非但没有羞辱到中国人，“实际情况反而又是一个我们中国人自己动手丰衣足食的典型案例”。

观察者网10月2日在微博上发视频解释，中国的野生捕捞量远低于水产品养殖量，贴文还说里奥纳度声称中国滥捕鱼类这个话题非但没有羞辱到中国人，“实际情况反而又是一个我们中国人自己动手丰衣足食的典型案例”。（微博截图）

接着，中国农业农村部主管的《农民日报》10月10日也在微博发文，肯定里奥纳度在环保事业的工作，但认为他的言论要以事实为基础，而不是“掺杂了其他的因素和目的”。文章罗列出连串数字，以此说明中国人吃的鱼，主要靠自己养殖。

《农民日报》说：“先来看中国人吃鱼靠什么？我国水产品年消费量约6800万吨，2021年，我国水产品总产量约6690万吨，海水和淡水养殖量约5400万吨，养殖量占消费量和总产量的八成。也就是说，中国人吃鱼主要是靠自己养。中国是世界上主要渔业国家中唯一养殖产量超过捕捞产量的，养殖水产品产量占世界水产品养殖总产量的60%左右。”

至于中国渔民到底在海里捕了多少鱼，《农民日报》强调中国海鲜65%都是靠养殖，2021年海水养殖产品2211.14万吨，海洋捕捞951.46万吨，远洋渔业产量仅为224.65万吨。

文章也提到，从金额看，中国是世界上最大的水产品出口国，欧盟则是最大的单一进口市场，最大的水产品进口国是美国；公开数据显示，欧盟2019年捕捞产量482万吨，养殖产量137万吨，进口水产品达615万吨；美国2019年捕捞产量480多万吨，养殖49万吨，进口336万吨。

“谁消费谁负责。欧美等发达国家自养水产品产量很低，主要靠海洋捕捞和进口。既然如此，就需要为海洋渔业资源的消耗负主要责任。”

中国媒体紧咬欧美的野生捕捞量大大超过水产品养殖量的这个对自身有利的点，反指欧美才是消耗海洋渔业资源的责任方，借此反驳里奥纳度的言论，也对《纽约时报》的报道作出强硬回击。

不过，对比海洋捕捞量的总数，中国消耗的海洋渔业资源还是相当大。有报道曾引述台湾海洋大学环境生物与渔业科学学系助理教授曾焕升说，联合国粮农组织（FAO）统计，2020年中国在海洋捕捞量1177万吨居冠，占全球15%，为第二、三名加总。第二名印度尼西亚643万吨，占8%；第三名秘鲁561万吨，占7%。中国、印度尼西亚、秘鲁、俄罗斯、美国、越南前六国总捕捞量占约49%。

《纽约时报》报道的另一侧重点在于，中国在过去20年里建立了世界上最大的深海捕鱼船队，近3000艘船的规模远超其它国家，在本国沿海水域的渔业资源严重枯竭之后，逐渐将捕鱼作业的范围扩大到全球海域，更严重的是，这当中还涉及非法活动，影响他国的经济政治利益。

《纽约时报》在9月26日发了一篇题为“How China Targets the Global Fish Supply”的报道。(《纽约时报》官网截图)

根据这篇在9月26日发出的报道叙述，这些非法活动包括侵入他国领海、纵容劳工虐待和濒危物种捕捞等，曾引发外交和法律抗议。文章举例说，2017年，厄瓜多尔没收了一艘冷藏货船“福远渔冷999”号，因为船上非法装载了6620条鲨鱼，而鱼翅在中国是一道佳肴。

文章也说，据环保组织Oceana统计，2020年夏天，有近300艘中国船只在加拉帕戈斯附近作业，加拉帕戈斯位于厄瓜多尔专属经济区之外，也就是厄瓜多尔根据《海洋法条约》享有自然资源权利的200海里之外。

文章形容， “这些船只紧紧地包围着该区域，以至于用卫星测绘出它们的位置，可以勾勒出专属经济区的边界。”也就是说，中国渔船几乎是紧挨着厄瓜多尔的专属经济区边界作业。

在本区域，中国还曾面对船只侵犯他国专属经济区的指控。

中国和印度尼西亚过去时不时因纳土纳群岛海域问题而起纷争。印尼指中国派遣海警船只护卫渔船在印尼专属经济区捕鱼，中国则主张其南中国海主权与印尼纳土纳海域部分重叠，中国渔民的捕鱼活动是合法的。

菲律宾去年5月指约220艘疑似中国民兵船出现在其专属经济区内的牛轭礁，但中国辩称这些船只是在该海域“避风”的渔船。菲律宾后来指这些中国船只久久不离去。

另据法国国际广播电台报道，总部设在英国的环境正义基金会（EJF）今年3月底发布了一份关于中国远洋船队对世界各地捕捞业影响的分析报告称，从事非法捕鱼活动的中国船只正在耗尽渔业资源，尤其是西非沿海国家的渔业资源，对西非沿海渔民的生计构成威胁。所谓非法捕鱼，指的是中国船队用类似推土机式的底拖网捕捞法，将捕获的水产制成饲料，用于喂养农场家禽。底拖网捕捞对海洋生态系统造成了巨大的破坏。

中国是人口大国，随着富裕人群扩大，对鱼类资源的需求自然也会增多。但随着中国外部环境不断恶化，中国与西方多国的对立情绪不断被拉高，中国渔业议题也升级为新的政治议题。

捕鱼本身是个单纯活动，但连带涉及主权伸张问题，因此格外敏感。特别是，当海域划界问题未解决之前，沿岸国往往会借助于对海洋权益、尤其是渔业权的争夺来强化本国对争议海域的管辖和实际控制的效果。

中国加强控制远洋渔船规模及提升水产品养殖量的做法值得肯定。同时，在全球海域捕鱼作业也得表现出耐心，避免涉及进入他国领海、濒危物种捕捞等争议性活动，成为与他国关系恶化的导火线。