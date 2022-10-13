蔚来CEO：公司实现盈利时间会比特斯拉短

中国电动车公司蔚来汽车CEO李斌说，相较于特斯拉，蔚来将花更短的时间来实现盈利。他还说，特斯拉在汽车行业的电气化转型中发挥了重要作用，但汽车行业就像一场马拉松，最初的几公里并不能决定胜负，特斯拉依旧面临压力。

根据澎湃新闻报道，李斌在接受德国媒体heise专访时说，特斯拉是一家受人尊敬的车企。“我们可以从他们身上学到很多东西，例如直营模式、简化生产以提升效率。但蔚来和特斯拉是两家不同的公司，特斯拉专注于技术和效率，技术对我们而言也十分重要，但同时我们也关注用户。”

在被问及特斯拉是蔚来的推动者还是阻碍时，李斌评价说，特斯拉在汽车行业的电气化转型中发挥了重要作用，但汽车行业就像一场马拉松，最初的几公里并不能决定胜负，特斯拉依旧面临压力。

除了公司之间的比较，李斌也被问到自己与特斯拉CEO马斯克的区别。对此他表示：“我自己写的脸书是为了直接和我们的用户交流，而不是仅仅在推特上发布声明。”

他还打趣说，自己跳舞跳得更好。

就为何现在进入德国市场，李斌解释道，蔚来在技术和战略上都做好了准备。蔚来要成为一个全球品牌，为客户提供合适的产品，而基于新平台的ET7就是合适的产品。

他提到，相比德国的老牌车企，蔚来还是一家年轻的小公司。“如果你看看全球销量，他们的汽车销量是我们的20倍。德国车企在研发、供应链和经销商网络方面拥有丰富的经验。简而言之：你们知道汽车制造是如何运作的，我们仍然可以从你们身上学到很多东西。”

对于下一步规划，李斌提到，蔚来已经看到市场对小型汽车的需求，针对此，蔚来即将推出大众化子品牌，针对全球大众市场设计且价格低廉。他预计大众品牌产品将在两年内上市，届时，蔚来的销量将会迅速增加，“我们希望到2030年成为全球前五名的车企之一”。

此外，李斌还提到，蔚来计划在2025年底之前进入美国市场。这一时间点恰在其大众化子品牌上市之后，届时，蔚来或将在美国市场上与特斯拉的Model 3、Model Y形成正面竞争。

在谈及蔚来的盈利情况时，李斌表示，作为一家初创公司，盈利需要一定周期。蔚来在研发和基础设施上投入了大量资金，不过对于盈利，蔚来有着自己的预期，“特斯拉花了16年时间由亏转盈，就蔚来而言，将会快很多”。此前李斌曾在电话会议上表示，预期蔚来将在2024年实现盈利。

最新财报数据显示，蔚来第二季度实现营收102.9亿元（人民币，下同，约20亿新元），同比增长21.8%，创下单季度新高；净亏损27.57亿元，同比扩大369.6%。从毛利来看，第二季度受原材料价格上涨等因素影响，蔚来整车毛利率为16.7%，较上一季度下降1.4个百分点。预计第三季度营收为128.45亿至135.98亿元。

就交付数据来看，蔚来今年9月共交付新车1.09万辆；第三季度交付新车3.16万辆，创历史季度新高；今年1至9月，蔚来共计交付8.24万辆。