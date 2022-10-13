中国拟进口巴西玉米以降低对美国供应依赖

世界最大玉米买家中国可能最早在12月进口巴西玉米，以降低对美国的依赖，同时替代受俄乌战争影响的乌克兰供应链。

根据彭博新闻社看到的进口商名单，邦吉（Bunge Ltd）、嘉吉（Cargill Inc）、Archer-Daniels-Midland等贸易公司旗下约45个设施已获得巴西预批准将玉米出口至中国。

彭博社星期四（10月13日）引述匿名知情人士称，由于需求很大，最终出口商总数可能更高。最终出口商名单或将在11月发给中国。一旦中国政府批准了该清单，这些公司将直接与中国买家协商。

在俄乌战争扰乱贸易活动，以及与美国的紧张关系加剧之际，中国正采取措施加快进口巴西玉米，努力使农产品供应来源多样化。

芝加哥玉米期货价格在不到三个月的时间里上涨了20%以上，加上美元汇率飙升，寻找替代农产品的紧迫性升高。此外，中国也限制玉米淀粉出口，显示对供应的担忧。

虽然巴西是全球第二大玉米出口国，但因担忧植物检疫，中国过去九年几乎从未进口巴西玉米。中国与巴西经过多年磋商，在今年于巴西利亚举行的会谈就卫生检疫条例达成协议，为这次进口巴西玉米铺平道路。此次行动将威胁到美国在中国玉米进口中所占的份额，相等于2020至2021季度约七成的美国输华玉米量。