新华社发文称美国抗疫“躺平”遗患无穷

在中国官媒《人民日报》连续三天发文强调坚持“动态清零”后，新华社星期三（10月12日）夜间发布题为《美国抗疫“躺平”遗患无穷》的文章，指冠病疫情暴露了美国政府在应对公共卫生危机方面的缺陷，“凸显美国疫情防控体系的深层次疴疾。”

文章称，在逾百万美国人死于感染冠病之后，美国媒体和专家表示，在抗疫问题上“躺平”的作法已对美国社会造成难以弥合的创伤。

文章引述美国疾病控制和预防中心最新数据和专家观点称，随着北半球进入秋冬季节，加之冠病病毒变异比最初预想的更快、更广泛，美国可能再度迎来冠病病例“激增潮”。文章还援引美国疾控中心最新数据称，目前仅有约68%的美国人口完成冠病疫苗接种，已接种疫苗人群中仅不到半数接种了一剂加强针，并引用《华盛顿邮报》报道称，如果今年秋季美国的加强针接种未能达到预期效果，可能会有超过7万5000本不必要失去生命的人死亡。

文章指，面对冠病疫情，美国政府过早取消口罩令、隔离感染者、追踪密接者等严格防控措施，造成大量人群感染，酿成100多万美国人死亡的悲剧，并引述《纽约时报》近日报道说，“美国为抗疫失败付出高昂代价。”

文章也援引美国疾控中心报告称，冠病疫情是导致美国2021年人均预期寿命缩短的首要原因，并指受“长期冠病症状”困扰的人群正不断增加。美国媒体报道称，“长期新冠症状”对美国人健康的影响不容小觑，正在影响劳动力市场，美国政府却任由疫情蔓延。

美国宾夕法尼亚大学医学院教授埃塞基耶尔·埃马努埃尔认为，“长期新冠症状”将是一个持续且非常严重的全国性问题，将拖累经济，对美国伤残保险体系造成严峻考验，并给民众带来悲剧。

文章称，据《纽约时报》报道，冠病疫情和猴痘疫情都暴露了美国疫情防控体系的深层次疴疾，这表现在公众信任度骤降、不实信息泛滥以及公共卫生官员与病患之间、联邦政府与各州之间都存在严重分歧等，并称这预示着美国将来应对新出现疫情时“几乎不可避免”会再次陷入混乱。

疫情爆发以来，中国大陆一直坚持严格的“动态清零”政策，而在坊间盛传中共二十大后政策会有放宽之际，官媒《人民日报》自星期一（10月10日）起连续三天发文，强调要“认识到‘动态清零’可持续而且必须坚持”、“‘躺平’”不可取等。

新华社星期二（11日）也发布类似文章，称疫情防控绝不能“躺平”，抗疫还远未到可以“歇歇脚”“松口气”的时候，并强调动态清零是现阶段基于中国当前疫情形势的最佳选择，是综合社会成本最低的抗疫策略。

