台经济部长料美晶片新规对台湾影响不大

台湾经济部长王美花淡化美国新晶片限制规定对台湾经济的影响，同时敦促投资者保持冷静并相信台积电的韧性。

王美花星期三（10月12日）彭博新闻社采访时说，台湾投资者感到非常恐慌，是因为他们对非常复杂的规定没有很好的理解。王美花目前在华盛顿与政美国府官员会面，并参观了台湾形象展。

她说，台湾政府的初步评估表明，限制规定侧重于先进技术，不包括消费电子产品，对台湾及其晶片行业的影响“微乎其微”。

王美花说：“我们此时因此得出结论是，影响不会太大”，但补充说，政府官员需要时间更详细地研究这些新规定。

美国拜登政府几天前宣布，对晶片技术和设备实施新限制，导致台湾股市暴跌。本周较早时，在美国宣布收紧对中国的晶片出口管制后，台积电股价创下28年来最大跌幅。

王美花说，在星期四（13日）法说会之前，台积电不会对这些规定发表官方评论。她说，经济部不知道台积电是否会向美国政府申请许可证以继续销售受到限制的产品。

王美花说：“依我之见，半导体当然是台湾非常关键的产业，不仅关乎台湾的经济发展，也是台湾的安全保障。政府因此会继续支持台积电在台湾的发展，我呼吁投台湾投资者对台积电的先进技术有信心。”

与此同时，王美花也警告称，中国大陆对台湾的围堵，将影响包括大陆在内的东亚国家造成影响，并强调台湾将为应对此情景做好准备。

她说：“若出现这种行为（围堵台湾），台湾将不是唯一的受害者。日本、韩国等东亚国家，连中国也会深受其害。我们的愿望是保持和平，但我们仍为应对当前处境做好适当准备。”

美国众议院议长佩洛西8月初访台，引发北京强烈不满，开展大规模“围台”军演，令台海局势急剧升温，也加剧中美的紧张关系。

尽管台湾官方表明将竭尽所能确保台海不发生冲突，但王美花上述言论显示台湾政府认真看待台湾可能与中国大陆发生冲突。