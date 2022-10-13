受对华出口管制新规影响 美应用材料公司调低营收预测

受美国对中国的出口管制新规影响，美国应用材料公司（Applied Materials Inc）下调第四财季预测，并预计影响将持续到下一个财季。

综合彭博社和路透社报道，应用材料星期三（12日）发布公告称，美国晶片出口管制新规将使第四财季（截至10月30日）销售额减少约4亿美元（约5.74亿新元）。该公司目前预计营收约为64亿美元，上下浮动2.5亿美元，此前预期约为66.5亿美元。

同时，应用材料也下调了盈利预测。剔除部分科目后，第四财季每股盈利将在1.54美元至1.78美元之间，而此前预测为2.18美元。

应用材料在公告中称，盈利前景下调是由于销售减少以及与出口新规相关的库存和生产。该公司同时预计，这些规定将对新财年第一财季的销售造成大致相同的影响。

应用材料股价自上星期四（6日）已下跌约14%，不过，最新发布的业绩预警并没有对投资者产生太大影响，周三尾盘几无变动。

美国商务部上星期五公布的规定要求，即日起美国出口产品在运往中国的晶片生产设施之前必须获得许可。此外，从星期二零时起，如果美国公司或人员参与其中，供应商也不能在没有许可证的情况下支持、服务和向中国的工厂发送非美国产品。

据投资银行咨询公司Evercore ISI数据，中国市场约占应用材料公司2021年总销售额的29%。

应用材料称，新规将影响晶圆制造设备及相关零部件销售及相应服务，并透露公司已在寻求获得所需的更多出口许可证和授权。

该公司还称，它最近收到了美国马萨诸塞州地区检察官办公室的传票，要求提供与其在中国的客户有关的信息。