台湾边境解封首日料有1.2万人入境

台湾星期四（10月13日）重启边境，入境旅客免隔离， 边境解封首日预计将有1万2000人入境桃园机场。

综合台湾《工商时报》《联合报》报道，台湾13日边境解封，入境管制从原有的“3+4”（三天居家检疫+四天自主防疫）放宽至“0+7”（七天自主防疫），搭配快筛阴性证明即可出门。入境旅客无症状可搭乘大众运输工具，指挥中心也宣布13日起全面调降冠病旅游警戒，从三级警告下修到二级警示。

台湾边境解封数据显示，10月13日第一批抵台的是泰国旅客，同日尚有日本、韩国、新加坡、马来西亚、越南等共有20团、244人赴台。台湾观光局特别点名泰国，除首发团外，下午另有两个旅游团，为台湾重启边境首日的最大客源国。

根据桃机航班运量预报表，10月13日将有1万2322人次入境，虽然跟疫情前平均单日入境旅客6万仍有落差，但相较近期每日不到1万的入境数量仍是大幅成长。

台湾交通部长王国材则说，乐见边境开放首日入境团热烈，希望观光客人数尽速恢复疫情前水准，同时责请观光局针对扩大边境开放配套调整措施加强整备。观光局预估到10月底尚有230个旅行团、3630人将赴台旅游。

中国大陆的台商虽对台湾重启边境感到开心，却为返台“最后一里路”发愁。

北京台协副会长兼秘书长陈哲彬说，“0+7”政策一出，身边很多久没回台湾的朋友都打算订票回台。明年春节台商返台人数可能比今年增加三到五成。

陈哲彬说，以北京为例，除夕前几天，华航、长荣、中国国际航空的票价高达5000至7000元人民币（约999至1399新元），“过去都能搭商务舱了”，这么多台商要回家，如果没有增班很难满足需求。

厦门台协会长吴家莹说，两岸边境管制逐步开放，对促进融合发展至关重要，但指出台湾CT值标准是30，大陆是35，有朋友落地中国大陆后“变成阳性”，这可能需透过两岸相关部门洽谈解决。

吴家莹补充说，大陆航空公司月底将复飞上海桃园航线，对台商是一大鼓舞，大家都期待航线恢复正常，珠三角等地航点陆续复航。

不过，一名航空公司代表向《联合报》坦言，航点恢复问题“取决于台湾”。至于航班能否增加，目前因大陆仍有集中隔离要求，各城市防疫点不够及当局以复航国际线为优先，短期内要恢复可能较有难度。