中国天宫课堂首次在问天实验舱内进行

中国天宫课堂第三课星期三（10月12日）在中国空间站开讲，神舟十四号飞行航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲首次担任太空教师，为广大青少年带来一场精彩的太空科普课。这是中国航天员首次在问天实验舱内进行授课。

综合中新社和中通社报道，在约50分钟的授课中，陈冬、刘洋、蔡旭哲生动介绍展示了中国空间站问天实验舱工作生活场景，演示了微重力环境下毛细效应实验、水球变“懒”实验、太空趣味饮水、会调头的扳手等神奇现象，并生动讲解了实验背后的科学原理。

此外，航天员还重点介绍了在中国空间站开展的水稻和拟南芥种植研究情况，展示了手套箱剪株操作。

在微重力环境下的毛细效应实验中，陈冬将三根粗细不同的塑料管同时放入装满水的培养皿中，在微重力环境下，流体表面张力作用更加明显，驱动塑料管中的液面不断上升。在太空趣味饮水实验中，刘洋使用两米长的吸管，仅靠吮吸的力量，轻松喝到了饮水袋中的饮料。

授课期间，航天员通过视频通话形式与地面课堂师生进行了实时互动交流，地面课堂专家也就有关科学问题进行认真解析。此次活动，在中国科学院空间应用工程与技术中心设地面主课堂，在山东菏泽、河南郑州、云南大理分设三个地面分课堂，约400名中小学生代表参加现场活动。

香港喇沙书院逾百名中学生星期三（12日）也通过礼堂大屏幕收看课堂直播。香港教育局局长蔡若莲也到喇沙书院与学生交流。蔡若莲见记者时说，课程很有启发性，即使学生未能即场提问，但仍很投入，课后还提出值得探究的问题，她很高兴看到学生对太空探索有热诚。

有学生对液体毛细效应实验印象较深刻，认为本次课程增加了将来修读航天科技的兴趣，以后也有兴趣做载荷专家。

香港财政司副司长黄伟纶、创新科技及工业局局长孙东、教育局副局长施俊辉12日也一同观看天宫课堂第三课直播。

黄伟纶希望香港年轻人通过天宫课堂，更了解国家航天科技的发展，并了解到航天任务不再是遥不可及的事情。他相信，在不久将来香港年轻人也可以实现航天梦，也为国家作出贡献。