郑州高新区全民核酸“一天两检”

中国国庆假期后疫情反弹，多地提高常态化核酸要求，其中河南郑州市高新区更是提出全民核酸“一天两检”的要求。

据经济观察网报道，从星期三（10月12日）起，郑州市高新区连续三天开展全民核酸检测，要求“一天两检”，对无故不按规定频次参加核酸检测者，健康码将弹窗提醒。郑州市高新区管委会党政办公室及多个办事处证实了“一天两检”的要求属实。

按照规定，郑州市高新区全民核酸检测上午采样时间为早上7点到中午12点，晚上采样时间为晚上7点到午夜零点。

报道称，多位核酸检测公司负责人表示，不清楚一天两检是出于什么考虑；也有地方疾控系统人士透露，此前没听说过“一天两检”的核酸检测方式。

据河南省卫生健康委通报，郑州市星期三新增12起确诊病例和六起无症状感染病例；而10月8日至10月11日，郑州市的冠病病例（含无症状感染病例）分别为15起、40起、11起和40起。

中国坚持严格的“动态清零”政策，使多数地区都有常态化核酸检查检测要求，其普遍频率为无疫情地区三天或五天一检，疫情风险区三天两检或一天一检。

国庆假期过后，为了应对回城人潮带来的防疫压力，多个大城市也提高了回程人员核酸检测频次。其中，深圳要求抵深后“三天三检”，上海也要求抵沪后“三天三检”密切抵达24小时内必须进行一次检测；北京则规定需“三天两检”，阴性结果未出前居家不外出，员工需持48小时内核酸阴性证明返岗。