德媒：台积电拟本月赴德考察设厂

台湾晶圆代工龙头厂台积电拟本月组团前往德国考察设厂。

据德国《资本》（Capital）杂志报道，台积电正考虑在德国德勒斯登（Dresden）一带设厂，本月会组团前往考察。台湾半导体供应链传出消息，台积电近期已组团前往考察。

台积电先前对于德国投资设厂的对外说法是“不排除任何可能，尚无具体决定”，公司星期四（10月13日）下午举行的法说会，可望对海外设厂会有进一步说明。

德勒斯登位于德国东部，是欧洲最大的半导体聚落，已有英飞凌（Infineon）、恩智浦（NXP）、格芯（Global Foundries）、博世（Bosch）等公司在当地设厂，被称为“萨克森硅谷”（Silicon Saxony）。

另据台湾《自由时报》报道，台积电展开全球布局，继在美国亚利桑那州、日本熊本投资设厂后，台积电将前往德国投资设厂。台积电董事长刘德音去年7月主持公司股东会时，也证实公司应德国政府邀请进行评估投资设厂可行性。

地缘政治掀起各国纷堆动半导体在地制造，德国也正全力邀请各国半导体业者前往设厂，今年3月英特尔（Intel）已宣布将在德国中部的马德堡（Magdeburg）兴建先进制程晶圆厂，初期投资额170亿欧元（约236亿新元），预计明年上半年动工。