两岸情势紧张 台湾重要粮食库存足够供应所需

两岸情势愈发紧张，加上受俄乌战争影响，全球供应链吃紧，台湾重要粮食库存均足够供应所需。

据台湾《自由时报》报道，台湾农委会星期四（10月13日）公布最新生产资材与粮食的生产库存与进口状况，到9月为止，台湾有10个月的稻米库存量，达126.3万公吨，饲料用的大豆和玉米库存量分别为46.9万吨和80.5万吨，都足够供应所需。

台湾农委会主委陈吉仲13日赴立法院经济委员会做报告业务时指出，因应全球供应链紧张，还有高通货膨胀、极端气候等影响，农委会须确保民生基本物资供应无虞。除稻米库存量达10个月外，猪肉与禽肉年总生产量达140万吨，库存量12万吨。水产品有三个月的库存量达15万吨，鸡蛋、蔬菜等供应均无虞，鸡蛋每天产量11.6万箱。

陈吉仲说，农委会不仅确认黄豆、小麦和玉米（简称黄小玉）未来六个月订单与运输通畅，同时也确保这些粮食库存量充足。以饲料用的大豆与玉米来说，库存量加到港量分别为46.9万公吨和80.5万公吨。

陈吉仲也说，黄小玉等大宗物资免征营业税直到12月底，可减轻畜牧业者的生产成本负担，缓减肉类价格上涨压力。农委会一方面提升稻作产业的竞争力，推行基期年农地稻作四选三，并推动大区轮作，一方面也鼓励农民种植杂粮，尽量提高相关自给率，今年杂粮如大豆、高粱、玉米等种植面积已达8万公顷。

为让蔬果生产稳定，陈吉仲说，台湾肥料的供应也供应无虞，维持化学肥料原料涨幅五成的补助措施，让肥料价格稳定。