上海新增47起冠病病例 部分学校停课

上海疫情又现反弹，星期三（10月12日）通报47起冠病阳性病例，为三个月来新高，为遏制疫情传播，至少五个区关闭公共娱乐场所，部分学校停课。

据“上海发布”官方微信公号通报，上海星期三新增三起本土确诊病例，及44起无症状感染病例，其中各有一起在隔离管控外发现。

据澎湃新闻报道，截至星期四早上8时，上海市松江区、长宁区、普陀区、杨浦区和青浦区均发布通告，将暂停开放包括电影院、网吧、棋牌室等在内的室内文化娱乐场所。其中，长宁区关停时间为10月10日至15日，青浦区关停时间为10月12日至18日，其余三区均未明确恢复营业时间。

另一方面，针对网络上流传的“上海下周开始全市中小学生停课”信息，“上海发布”上星期天（10月9日）评论区回复辟谣称，全市中小学停课的消息不实。

不过，上海发布也说，在流调排查过程中，有的学校按照疫情防控相关要求，暂停了线下到校上课，启动了线上教学。

此前，上海也要求各区在10月6日至7日国庆小长假结束时，进行至少一轮的全民核酸检测，并要求对抵沪人员进行“三天三检”的核酸检测。

中国一直坚持严格的“动态清零”政策，今年3月，上海经历了长达两个月的封城，而如今的疫情反弹迹象，也使部分网民开始担心会再次进行封控。

另一方面，即将在星期天召开中共二十大的首都北京，疫情也出现反弹情况，星期三通报12起确诊病例和六起无症状感染病例。

