日媒：台积电获美授权一年内可向美采购晶片设备

美国早前实施新的出口管制，限制美国供应商向中国销售半导体和晶片（也称“芯片”）生产设备，但知情人士透露，台湾积体电路制造公司（台积电）已获得授权，在一年内可继续向美国供应商采购晶片生产设备，用于台积电在中国大陆的晶片生产扩张计划。

据《日经亚洲评论》引述知情人士报道，美国政府向台积电保证，台积电能够把一些晶片生产设备运到台积电在南京的一个晶片制造厂，意味着台积电在中国大陆扩大制造规模的计划将能继续推进。

台积电于2018年在南京建设一个晶片工厂，负责22/28纳米生产节点的生产线，同时也制造16纳米级别的晶片，但这些晶片的生产属于华盛顿最新出口管制的范围内。

自从台积电在中国大陆的最大客户——华为旗下的海思科技公司被美国禁止与使用美国技术的外国生产伙伴合作以来，台积电在中国大陆的收入就明显下滑。2021年中国大陆业务占了台积电总收入的10%，低于2020年的17%。今年第二季度，台积电在中国大陆的业务占其总收入的13%。

报道称，尽管台积电获得了华盛顿为期一年的豁免权，美国的出口管制仍将打击台积电，因为台积电将无法再帮助其大陆客户生产高端图形和人工智能处理器，也意味着台积电的主要客户，包括英伟达（Nvidia）和超微半导体公司（Advanced Micro Devices）不能再向中国大陆市场供应高端图形处理器。

研究公司伯恩斯坦（Sanford C. Bernstein）驻香港分析师马克李（Mark Li）认为，美国的规定只适用于人工智能和超级计算机应用的最先进等级图形处理单元，估计2023年台积电收入因此而受到的影响将小于0.5%。但如果规定进一步收紧，涉及到数据中心CPU和GPU的晶片制造，在最坏的情况下，台积电明年最多5%的收入将可能受到影响。

台积电将在星期四（10月13日）召开财报会议，但拒绝对此发表评论。

台积电上周公布，公司今年7月至9月的收入为6131.4亿元新台币（275.65亿新元），比去年同期增长了47.8%。台积电估计，今年公司收入按美元计算能增长30%以上。今年1月至9月，台积电收入增长了42.6%。

美国商务部上星期五（10月7日）公布的规定要求，美国供应商若要出售设备予中国，用于制造128层或以上NAND晶片、18纳米或以下的DRAM晶片，以及14纳米或以下的逻辑晶片，需要申请出口许可。此外，从星期三（10月12日）起，如果美国公司或人员参与其中，供应商也不能在没有许可证的情况下支持、服务和向中国的工厂发送非美国产品。

除了台积电，韩国存储晶片制造商SK海力士（SK Hynix）星期二晚间透露，美国商务部允许半导体设备厂可供应公司在中国厂开发和生产DRAM所需的设备和服务，为期一年，无须再向美国商务部申请许可证。

台积电将会在星期四（13日）较迟时候召开业绩报告会议。根据日经亚洲，台积电拒绝对上述消息置评。

在纽约证券交易所挂牌的台积电股票在隔夜回升0.66美元或1.04％，闭市报64.11美元。不过在过去五个交易日里，该股已经下跌了9.86美元或13.33％。