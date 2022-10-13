台陆委会调降陆港台旅游警示灯号至黄色

配合台湾中央流行指挥中心的决定，台湾大陆委员会星期四（10月13日）宣布，从即日起调降中国大陆及香港澳门旅游警示灯号从“红色”（不宜前往）至“黄色”（特别注意旅游安全并检讨应否前往）。

综合东森新闻网和台湾《联合报》等报道，台湾陆委会发言人邱垂正13日在例行记者会上指出，据中央流行疫情指挥中心评估，目前全球疫情持平，但预期冠病疫情将持续，对健康风险冲击相对为轻，且国际社会渐采常态化防治政策，各国逐步开放边境，先进国家多已放宽出国旅游建议。

邱垂正提到，中央流行疫情指挥中心于星期三（12日）宣布，自13日起调降全球旅游疫情建议为第二级警示，陆委会配合指挥中心调降陆港澳旅游警示。

邱垂正强调，中国大陆部分省市仍有疫情，且具社区传播风险，台湾民众应特别注意旅游安全，也提醒在中国大陆居住或停留的台湾民众，应注意当地疫情动态及陆方政府防控作为，及早做好因应。

针对大陆台商关心的两岸航班数量是否随着边境解封增加、恢复到比较正常情形的提问，邱垂正强调，为保障台湾人优先从海外返台权益，开放陆客赴台观光并非优先项目。

他也指出，如果两岸航班需求量有增加，会持续跟相关机关依据双方整体新情势不断滚动检讨。港澳地区的入境规定已经放宽成观光之外都可申请入境，但会随时滚动检讨。

对于小三通重启的时间点，邱垂正说，逐步恢复两岸健康有序交流是政府政策，会依据最新疫情发展与整体情势，持续滚动检讨相关政策措施。

他强调，小三通“未来一定会适时重启，而节日通航是可能的作法”，也提到选举并非小三通重启考量因素。