中国半导体行业协会：反对美武断方式干扰国际贸易

美国早前实施新的出口管制，限制美国供应商向中国销售半导体和芯片生产设备，中国半导体行业协会（CSIA）发布声明，反对美国用如此武断的方式为国际贸易带来干扰，并希望美国及时修正错误做法。

中国半导体行业协会星期四（10月13日）发布声明，称美国商务部10月7日以维护国家安全为由宣布了两项新的出口管制规定；当天美国工业和安全局表示这两项更新是延续了其一贯的目标和努力，阐述了有必要限制中国购买和制造高端芯片的努力。

中国半导体行业协会在声明中表示，反对美国商务部用如此武断的方式为国际贸易带来干扰，非常担心美国将国家安全用于歧视性贸易政策。

声明称，这种单边性的政策不仅会进一步损害全球半导体行业的供应链，还将形成一个不确定的产业氛围，给过去几十年全球半导体行业从业人员共同耕耘从而打造的互相信任、友好合作精神造成巨大的负面影响。

声明强调，为了全球半导体行业，为了依赖半导体而发展的多个下游行业，更为了数以百万计的半导体从业人员，希望美国政府能及时修正错误的做法，回归世界半导体理事会（WSC）和政府与当局的半导体会议（GAMS）的国际贸易磋商机制的框架下，能够充分沟通，有效地交换意见，寻求达成共识。