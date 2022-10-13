港媒：香港政务主任投考人数创10年新低

香港媒体专栏写道，香港公务员事务局最新数据显示，香港政务主任投考人数创10年新低，较高峰期人数减半。

2019年反修例风暴以后，港府对公务员要求大增，近年投考公务员的人数均持下降趋势。

香港《星岛日报》星期四（10月13日）专栏“大棋盘”提及，香港公务员事务局最新数字显示，今年四大公务员职位申请人数均全面报跌。其中政务主任（AO）申请人数持续下跌，今年总计约9300人申请，比去年再跌近百分之五，创至少过去10年新低，更较最高峰期2016至17年度的约1.9万人减半。

专栏文章写道，尽管投考AO人数大跌，但9300人争夺55个AO职位，平均169人争一席，竞争仍然异常激烈。至于今年投考二级行政主任（EO）申请人数则有约1.35万人争夺220个职位，也较去年的约1.5万人跌一成。至于竞争最激烈的是二级助理贸易主任，约1万零600人争夺四个职位，即2650人争夺一个职位。二级运输主任则约7600人争夺15个职位。

文章称，香港高级公务员协会主席李方冲认为投考人数下跌不出奇，指以往可能有几千人是先投考再做打算，但近两年经历社会事件，加入港府也有新的要求，如要宣誓及考《国安法》。可能有些人会觉得比较困难，一开始就决定不加入公务员体制，而且近年年轻人也未必如以往般，一定要一份长期和稳定的工作。