香港拟调高最低工资标准 为疫情后首次

受疫情影响，香港法定最低工资近四年未有调整，但有消息称，最低工资委员会经讨论后达成共识，拟将最低工资从现在的时薪37.5元（港元，下同，约6.85新元）提升至40元，涨幅约6.6%。

据网媒“香港01”星期四（10月13日）报道，香港原本“两年一审”的法定工资，受疫情影响，自2019年5月起一直停留在时薪37.5元，此次加薪为近四年来首次，若获得政府接纳，将于明年5月1日生效。

不过，有劳工界人士形容，这样的加薪幅度只是勉强可以接受，仅贴近四年来通胀的幅度。但由于担心若委员会无法再次达成共识，会使政府像两年前一样再次“冻薪”，故只好“接受住先”。

香港劳工界立法会议员郭伟强说，工联会希望争取最低工资至少达香港每月工资中位数的60%，即约45元，并直言今次调整至40元是不达标，感到失望。

他认为，调整不达标的原因与最低工资委员会的工作目标有很大关系，仅参考了经济和市场价格，并非考虑改善“打工仔”的生活；同时，相关审议机制也使委员会工作有限。

郭伟强指出，每次最低工资只是“追通胀”，认为最低工资应高于综合社会保障援助计划（综援）金额，而40元的最低工资仍只是贴近综援金额。他还说，未来会争取改善机制，包括一年一检，或直接与时薪中位数60%挂钩。

本次最低工资调整须由最低工资委员会达成共识后，将向政府提交最低工资水平建议，再由行政长官会同行政会议拍板，若获接纳，将于2023年5月1日生效。

公开资料显示，香港法定最低工资条例于2011年首年实施，当时时薪为28元，之后曾以每两年一次的频率调升四次，最近一次为2019年从34.5元提升至37.5元。

