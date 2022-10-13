习近平主持党外人士座谈 征求对中共二十大报告意见

中共总书记习近平在党外人士座谈会上强调，中国共产党和各民主党派要加强合作共事，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，希望各民主党派坚持正确政治方向，在思想上政治上行动上同中共中央保持高度一致，坚持底线思维，发扬斗争精神，发挥各自在协调社会关系、化解社会矛盾、维护社会稳定中的积极作用。

新华社星期四（10月13日）报道，中共中央8月31日在中南海召开党外人士座谈会，就中共二十大报告征求意见稿听取各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表的意见和建议。

习近平主持座谈会并发表讲话，中共政治局常委汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正出席座谈会。

习近平在座谈会上介绍了中共二十大报告征求意见稿的形成过程，希望党外人士畅所欲言、开诚布公，对二十大报告征求意见稿提出意见。

民革中央主席万鄂湘、民盟中央常务副主席陈晓光、民建中央主席郝明金、民进中央主席蔡达峰、农工党中央主席陈竺、致公党中央主席万钢、九三学社中央主席武维华、台盟中央主席苏辉、全国工商联主席高云龙、无党派人士代表高鸿钧先后在座谈会上发言。

他们认为，中共十九大以来的五年和新时代这10年极不寻常、极不平凡。以习近平为核心的中共中央团结带领全党全军全国各族人民有效应对严峻复杂的国际国内形势和接踵而至的巨大风险挑战，以奋发有为的精神把新时代中国特色社会主义推向前进，如期全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。

他们认为，二十大报告稿科学谋划未来五年乃至更长时期中共和国家事业发展的目标任务和大政方针，是指导全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的纲领性文献。

他们还就增进中华民族伟大复兴共识、构建国际人权话语体系、推动双循环格局下高水平对外开放、推动东北振兴、加强统一战线和新型政党制度建设、做好党外知识分子思想政治工作、提高自主创新能力、培育创新型企业家、完善高校管理体系、建立卫生费用稳定投入机制等提出意见和建议。

习近平讲话时说，二十大报告起草过程中充分发扬民主，广泛听取意见，集中各方面智慧。今年2月下旬，中共中央委托中央统战部专门征求了党外人士对中共二十大有关议题的意见和建议，大家提出了不少有价值的意见和建议。今年上半年以来，各民主党派中央、全国工商联和无党派人士通过多种形式开展考察调研，形成了一批高质量调研成果，提出了很多有价值的意见建议。

习近平说，希望各民主党派中央、全国工商联和无党派人士把思想和行动统一到中共中央决策部署上来，增强同中国共产党团结合作的政治责任感和历史使命感，围绕中共二十大绘制的宏伟蓝图、确立的奋斗目标和作出的战略部署，形成心往一处想、劲往一处使的生动局面；坚持正确政治方向，自觉在思想上政治上行动上同中共中央保持高度一致，坚持底线思维，发扬斗争精神，发挥各自在协调社会关系、化解社会矛盾、维护社会稳定中的积极作用；深化政治交接，突出政治性、传承性、针对性、实效性，传承与党同心、爱国为民、精诚合作、敬业奉献的多党合作优良传统。

丁薛祥、王晨、刘鹤、许其亮、孙春兰、杨晓渡、陈希、胡春华、郭声琨、黄坤明、尤权、王毅、肖捷、张庆黎、夏宝龙、何立峰，中央有关部门负责人出席座谈会。

出席座谈会的党外人士还有郑建邦、辜胜阻、刘新成、何维、邵鸿和蒋作君、李钺锋、黄宇光等。