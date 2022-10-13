受严格香港防疫措施影响 四成酒吧弃播男足世杯赛

本届男子世界杯足球正赛将于11月20日在卡塔尔揭幕，香港酒吧业者担心受严格防疫措施影响，球迷无法到场观看球赛转播，有约四成酒吧业者因此决定不购买球赛转播权。

据香港《星岛日报》星期四（10月13日）报道，过往多届世界杯赛，不少香港市民均会到酒吧及食肆观赛，不过本届比赛受目前正实施的防疫措施影响，要到餐饮场所观赛或存变数。目前食肆堂食时限至午夜12时，酒吧营业时间至凌晨2时，而今年世杯正赛64场比赛，其中48场小组赛中，有九场比赛于香港时间凌晨12时举行，另有14场比赛于香港时间凌晨3时举行。决赛将于12月18日香港时间晚上11时举行，两场半决赛分别于12月14日及15日香港时间凌晨3时举行。如果社交距离措施届时未作进一步放宽，要到餐饮场所观看这些赛事会有一定难度。

香港酒吧业协会主席钱隽永受访时说，目前该会400家酒吧会员中，只有少于100家会播放所有赛事，其余会员至少有约150家，决定不购买电视台播放计划；换言之，约四成酒吧弃播世杯赛。

他解释，本届世杯赛事大多集中在香港时间凌晨举行，但受酒吧须在凌晨2时关门的防疫限制影响，酒吧担心在播放赛事期间需“中途拉闸”而令顾客扫兴。有酒吧负责人也指电视台提供予酒吧的播放合约费用达3万多港元（约5480新元），较上届高近一倍，预计本届世杯赛转播的吸客能力或大减，故不会考虑播放赛事。