中国房企旭辉因债务问题遭评级下调 公司称正推进解决

中国房地产开发商旭辉控股集团近期债券利息到期未兑付，惠誉评级遭到下调，引发市场担忧情绪。公司星期四（10月13日）则发布公告称，有关报道无法准确反映公司境外债务情况，公司正推进与相关债权人达成友好解决方案。

据彭博社报道，信贷评级机构惠誉星期三（11日）将总部在上海的旭辉控股评级从BB-下调至CC，原因是这家中国第15大开发商的及时兑付能力存在不确定性。报道还称，当日晚些时候，“由于旭辉选择停止参与评级过程”，惠誉撤销了其评级。

根据彭博汇编的数据，旭辉在惠誉降级当日，有914万美元（约1310万新元）债券利息到期。

此外，惠誉在下调评级的声明中，强调有未具名市场报道称，旭辉未能按期支付一只可转债本月稍早应兑付的利息款，并寻求推迟其他特定本金和利息兑付。据彭博社汇编数据，该可转债有8800万港元（约1607万新元）利息于10月8日到期。

旭辉控股集团星期四午间发布公告称，自9月28日以来的相关报道和传闻可能无法准确反映集团的境外债务情况。

旭辉解释称，由于中国国庆“十一”长假，公司在资金出境支付若干境外利息及款项上有所滞后，公司正积极与相关债权人沟通，寻求符合公司、债权人和股东最佳利益的解决方案。截至公告之日，集团的商业运作维持正常。

不过，公告也称，如果公司无法及时履行境外债务的财务义务且未能与债权人达成适当的、友好解决方案，境外债务违约可能会发生，这可能导致债权人有权要求有关融资下的加速还款。

旭辉强调，公司与相关债权人已进行的讨论是建设性的，正推进达成友好解决方案。

旭辉控股9月21日曾在中债信用增进担保支持下发行了12亿人民币（约2.4亿新元）的债券，不过，随着兑付困难浮现，投资者信心也出现了溃跌。据彭博社统计，公司明年1月到期的美元债，从一个月前的每1美元面值买价近90美分，跌至了15美分。

彭博行业研究信贷分析师Andrew Chan说，“民营开发商前景难料，旭辉事件显示现金收回的情况相当相当弱，一系列的不确定性意味着有可能会有更多债券持有人了结仓位。”

他指出：“国家要么介入，要么放弃拯救整个行业的努力，因为担保发债似乎不足以缓和民营开发商的流动性压力。”

截止发稿，旭辉控股集团每股为0.53港元，下跌约8.62%。8月末以来，旭辉控股的股价累计下跌了近80%。