两年前七一刺警案 港男子被判监禁五年

一名香港男子在两年前7月1日的抗议活动中刺伤一名警察，他承认犯下暴动和伤人罪，星期四（10月13日）在区域法院被判监禁五年。

综合法新社、香港01和《明报》报道，2020年7月1日《香港国安法》生效的第二天，有数千人无视抗议禁令走上街头抗议中国中央政府在港实施国安法。香港警方当时使用水炮、催泪瓦斯和胡椒喷雾驱散人群。

期间，香港防暴警察在铜锣湾制服一名男学生时被围殴，随后有一名当时24岁的土木工程师黄钧华以军用刀刺伤警员手臂。

香港警方当晚在一架飞往伦敦的客机上拘捕黄钧华，之后再拘捕两名涉案男子，分别是现年20岁的学生罗珏琛和21岁的学生周霈霖。与黄钧华有情侣关系的涉案27岁女培训生张芷程也被捕。

黄钧华、罗珏琛和周霈霖承认犯下暴动罪，罗珏琛和周霈霖承认拒捕罪及阻差办公罪，张芷程则否认意图妨碍司法公正罪受审。认罪三人承认的案情指，前年7月1日下午3时，示威者在铜锣湾堵路，警员在皇仁书院外制服罗珏琛，周霈霖试图拉走罗珏琛。期间，黄钧华冲向前以摺刀插向警员的左上臂，警员当场血流如注，各人随即逃走。

黄钧华逃走后与女友张芷程联络。当晚7时，黄钧华把装有涉案摺刀的袋子丢入观塘码头海中，并购买晚上出发往伦敦的机票。黄钧华办理登机手续后，与Telegram用户“白马非马”对话，对方在警车驶近登机闸口时通知黄钧华上机，让他不要下飞机，但黄钧华最终在机上被捕。受袭警员事后左肩肌肉撕裂，还出现伤口感染的情况，获批106天病假，并调职警察公共关系科。

法官姚勳智判刑时指，从亲友、上司撰写的求情信可见，黄钧华为人认真上进，也写下求情信表露悔意，承认因“自身和内在错误”犯案，懊悔令师长担忧。此外，辩方表示周霈霖因年少冲动酿成大错，表示愧对家人。

针对暴动罪，姚勳智列出多项因素，指当天铜锣湾暴动规模庞大，对道路使用者带来不便，且对公众造成滋扰。姚勳智表示，周霈霖曾摆放雪糕筒堵路、试图拉走被捕友人，黄钧华则直接以摺刀插伤警员，后者性质非常严重，因此采纳四年监禁为量刑起点，认罪扣减至32个月。

至于黄钧华面对的伤人罪，姚勳智指黄钧华用摺刀伤害警员，以阻止警员拘捕疑犯，从行为性质、动机、警员伤势来说，都比辩方呈上的案例严重。姚勳智强调，受袭警员肩膊上的伤口长七厘米，与动脉神经位置仅相隔四亳米，随时可以致命。

姚勳智强调：“此乃极严重伤人罪行，可以交付高院审理”。姚勳智还说，被刺伤警员事后只能从事文职的工作，前途受到严重影响，因此采纳六年量刑起点，而黄钧华认罪后减至四年。

黄钧华及周霈霖就暴动罪判囚32个月，黄钧华就伤人罪判囚四年，周霈霖就阻差办公罪判囚两个月。姚勳智下令部分刑期同期执行，黄钧华的总刑期为五年，周霈霖的总刑期为33个月。另一被告罗珏琛则押后判刑，以索取教导所报告。