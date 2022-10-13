中国多地政府大手笔回购商品房

网传一份苏州市政府部门拟“定向回购部分新房项目”的专家会议纪要提到，苏州拟对6个区及4个县市共10个板块回购约1万套新房。据报道，在苏州之前，中国已有多个地方政府或亲自下场或鼓励国有企业批量购入商品房，包括济南、郑州、湖州等。

根据财联社报道，从苏州多个楼盘了解到，目前相关部门已回购部分楼盘房源。而苏州市住建局方面10月11日回应称，并不了解相关情况。

报道指出，在苏州之前，就有多个地方政府或亲自下场或鼓励国有企业批量购入商品房，包括济南、郑州、湖州等。

位于工业园区的越秀悦见云庭，为苏州市政府部门展开回购的项目之一。该项目置业顾问称，苏州相关部门目前已回购该项目200多套房源，现在楼盘仍有不少房源在市场公开销售，后续政府是否还将回购暂不清楚。

“政府回购的房源可能会用于人才房，以较为优惠的价格售予符合要求的人才，也有消息说部分房源或用于保障性租赁住房。”越秀悦见云庭置业顾问说。

苏州政府还回购了万科东方雅苑少量房源。该楼盘置业顾问称，政府回购了项目约40套房源，不过不排除这部分房源未来再次拿出来销售。

“其它楼盘后续也可能会有回购，主要是帮助部分房企度过困难期，解决项目资金回笼速度较慢的问题。”上述置业顾问补充道。

此外，浒关运河印象项目近日暂停了对外销售，或与政府收购房源有关。

“该项目之前一直在为销售难题犯愁。”服务于浒关运河印象项目的一家机构人士说，该项目最早由新力地产联手其它房企开发，新力资金链出现问题后项目一度停工，此后该项目由苏州一家国企接手继续开发。目前得到的消息是，项目部分房源被政府回购，销售人员暂时撤场。

苏州一家房产机构分析师称，苏州政府部门对新房展开回购或分不同阶段展开，此举意在缓解房企短期资金压力，提振市场信心。

值得关注的是，受政府回购房源集中网签备案影响，9月苏州商品房成交量出现明显回温。

据克而瑞统计，今年9月苏州商品住宅成交面积101万平方米，环比增长88%，同比增长54%。

“从十月的情况来看，苏州商品房成交量下滑态势或将有所改善，但若去除政府回购房源因素，预计成交量增长幅度较小，市场仍处于缓慢恢复过程中。”上述分析师说。

报道说，三季度楼市持续低迷，为去库存、提振楼市，多个地方政府或亲自下场或鼓励国有企业批量购入商品房。

新疆阿勒泰地区行政公署9月24日发布房地产健康平稳发展十五条。其中提到，鼓励国有企业收购市场房源用于保障性住房，鼓励房地产开发企业将库存商品房投入保障性租赁住房市场。

济南市国资委官网于9月5日发文，提及济南城市发展集团将在全市收购3000套商品房用于租赁储备住房，项目资金来源为自筹资金。

此外，湖州8月15日发布通知，提到对困难房企的滞销房，鼓励国有企业收购，作为保障安置用房；7月下旬，郑州对外披露，针对已经建成或即将建成，但销售困难、大量积压房企资金的现房、准现房项目，通过政府购买现房作为安置房，完善保障性租赁住房政策体系、探索保障性租赁住房退出机制等措施，提高存量房去化率。

贝壳研究院首席市场分析师许小乐说：“当前房地产市场承压的环境下，地方政府收购商品房的首要目的是稳定市场。首先政府批量购买商品房能够实现快速去库存，直接减轻房企的资金周转压力；其次，房企回笼资金后大幅降价售房的动力降低，对于稳定房价有积极作用。”

其进一步表示，政府回购商品房的用途较为灵活，一方面房源可以直接用作人才房、保租房，是践行多主体供给的有益尝试，另一方面，市场回暖后部分房源既可以交给房企代售给消费者，也可以回售给房企，保障房地产市场平稳运行。

诸葛找房数据研究中心首席分析师王小嫱说：“虽然回购商品房短时间内能够对市场起到利好作用，缓解房企现金流紧缺的局面，但长远看，房地产市场的修复还需购房者恢复信心。”

