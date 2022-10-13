香港渣打马拉松明年2月举办 暂定2.5万个参赛名额

受疫情影响取消的第25届香港渣打马拉松将于明年2月12日举办，暂定参赛名额为2万5000个，预计将于11月初公布报名详情。

据星岛日报星期四（10月13日）报道，原本定于今年11月20日举办的渣打马拉松因疫情原因取消后，香港田径总会与政府相关部门沟通后，决定计划于明年2月12日改期举行。

据马拉松组委会透露，本届赛事如以往一样包括马拉松、半马拉松和10公里三个距离组别，并将会邀请海外精英跑手参加。赛事沿用传统路段，马拉松及半马拉松由尖沙嘴弥敦道出发，10公里项目以东区走廊作起点，所有组别终点均为维多利亚公园。

渣打马拉松官网上个月底公告称，公众健康及安全一直是大会的首要考虑，大会将严格遵守和执行各项防疫指引及措施，并继续与相关部门保持紧密沟通及就疫情的最新发展作出相应准备，让公众、跑手及工作人员得以在健康和安全的情况下参加这项体育盛事。

香港民政事务局体育专员杨德强10月1日曾透露，会视乎疫情发展，考虑增加马拉松参赛名额，由2万5000人增至3万人或以上，并称港府放宽入境限制至“0+3”，相信对海外选手赴港比较方便。

公开资料显示，渣打香港马拉松是香港一年一度最多人参与的体坛盛事，由香港田径总会主办，疫情前每年吸引超过7万名本地及国际参赛者参加。