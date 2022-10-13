彭博：美供应商拟从长江存储撤离员工

美国实施出口管制、限制美国供应商向中国出售晶片（也称“芯片”）制造设备后，美国供应商已开始或正准备从中国晶片制造商长江存储撤出员工。

据彭博社星期四（10月13日）引述知情人士报道，美国应用材料公司（Applied Materials）、科磊（KLA）、泛林集团（Lam Research）已开始或正准备从长江存储抽调员工。

这些不具名人士称，在拜登政府上周出台新规定后，本周就会有一些员工被撤离。

报道称，美国晶片生产公司经常会外派员工到它们的客户工厂，帮助这些工厂微调制造工艺。目前仍不清楚这些美国公司是否因为长江存储被列入未经核实的名单，而决定撤离员工，还是因为有其他限制。美国公司需要评估它们在拜登政府新规下的限制。

其中一名消息人士说，长江存储仍能以库存的部件，继续运行一些生产线。

美国商务部上星期五（10月7日）公布的规定要求，美国供应商若要出售设备予中国，用于制造128层或以上NAND晶片、18纳米或以下的DRAM晶片，以及14纳米或以下的逻辑晶片，需要申请出口许可。此外，从星期三（10月12日）起，如果美国公司或人员参与其中，供应商也不能在没有许可证的情况下支持、服务和向中国的工厂发送非美国产品。