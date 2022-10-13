消息：香港考虑放宽房地产税和签证限制吸引人才

知情人士透露，香港政府正考虑放宽房地产税和签证的限制，以遏制人才流失所带来的影响。因冠病疫情造成的严重人才流失，对香港维持全球金融中心的地位构成威胁。

彭博社星期四（10月13日）引述匿名知情人士报道，香港特首李家超将在下星期三（10月19日）上任后的首份《施政报告》纳入上述措施。

其中一名知情人士称，正研议中的其中一项措施，是让驻香港公司更容易在包括资产管理、金融科技和环境、社会和治理金融服务等13个优先行业中，雇用非本地劳工。

该知情人士说，在向中国大陆或国外招聘前，公司无需再经历漫长程序显示他们为招聘本地员工付出努力。

其他知情人士称，港府也可能放宽对非居民购房者需支付15%印花税的规定，这些购房者在香港居住一定年限后可获退还部分或全部税款。目前尚不清楚符合上述税务优惠的非居民购房者需至少居港多久，以及是否所有非居民购房者都可享有此优惠。

港府代表未立即回应彭博社的置评请求。

近四年的政治动荡和边境因冠病疫情封闭，令香港几乎与世隔绝，也由此引发大批香港居民出走，其中许多来自金融服务等关键行业。这使得香港经济陷入漫长的衰退，重挫旅行和零售行业。连房地产市场也在苦撑，楼价下跌，待售公寓堆积如山。

虽然香港已放宽部分最严厉的旅行限制，包括上个月取消了抵港后强制酒店检疫的规定，放宽步伐缓慢且未全面重新开放，令人质疑香港能否重拾昔日辉煌。

彭博社引述9月份报告称，香港的长期对手新加坡已超越香港成为亚洲最大的金融中心。新加坡6月份人口同比增长3.4%，香港则减少1.6%。

知情人士说，港府正考虑推出新款签证，以吸引外地员工回流香港。此举将使非本地人更容易在香港工作。其他在讨论中措施，包括向一些高技能专业人士提供现金补贴，以及设立一个特定的政府部门吸引和管理中国大陆和海外员工和投资。

此外，香港人力资源管理学会副会长陆国坤星期四（13日）在香港电台节目上说，香港人才流失严峻，统计处年中人口统计技术显示，过去一年有逾11万人净移出。学会在8至9月进行大离职潮调查，发现以移民理由辞职的管理层有37%，基层则有24%。跨国公司数目也减少，反映香港人才缺口扩大。