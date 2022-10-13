梁万年：放宽防疫时间点在科学上无法明确划定

发布 / 2022年10月13日 3:51 PM

更新 / 2022年10月13日 5:07 PM

中国央视星期三（10月12日）播出“新闻1+1”节目主持人白岩松就疫情防控政策专访国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年的内容。（视频截图）
中国央视星期三（10月12日）播出“新闻1+1”节目主持人白岩松就疫情防控政策专访国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年的内容。（视频截图）

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针对中国是否存在放宽防疫措施的时间表，中国国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年说，须要做好相关准备，但强调放宽的时间点“从科学上来说是无法明确划定的”。

中国央视星期三（10月12日）播出“新闻1+1”节目主持人白岩松就疫情防控政策专访梁万年的内容。

白岩松在节目中就疫情防控时间表提问：“我相信我们所有人都会有一个期待，那就是生产和生活秩序能够尽早恢复到正常，针对这一点有没有时间表？我们为此应该做点什么？”

对此，梁万年说，在为期近三年的疫情防控中，中国都一直在期盼战胜疫情的这一天，恢复到2019年以前的状况。

他说：“（针对）这种时间表我们一直在努力，努力能够战胜疫情，但是现阶段从科学的角度来说，很难明确在几月份我们就达到了这种标准。”

白岩松进一步提出推测，问道是否能在明年春天、中国两会开完后逐步放松疫情防控政策，让生产生活秩序逐步恢复，但在这之前的几个月内，加快老年人疫苗接种、加快医院建设防止挤兑、尽早开发冠病药物等。

对此，梁万年重申，现在这个时间点从科学上来说是无法明确划定的，但在这三年的疫情抗击中，中国一直在基于对病毒的了解、能力和工具箱的丰富，不断地优化和完善中国的防疫策略及措施，比如中国的防控方案从第一版到第九版，中国的防疫措施有了很大的变化。

他也提到，中国必须做好相关的准备，包括医疗救治、基层能力建设、药物，特别是口服药物的研发、疫苗接种，现在仍正在推进，但还是要再加一把劲。

白岩松还问到，中国官方是否推算过如果现在就恢复正常的生产生活秩序，疫情防控政策发生重大的改变，可能的后果或者现状。

梁万年说，官方有做过推算，奥密克戎变异株的传播力比以往德尔塔变异株要快得多，目前已经出现的新变异株可能更快。

他说，这意味着如果不对此施加干预，在很短的时间内就会有很多人被感染，这种感染的概率将会是百分之几十的概率。在感染率剧增的情况下，即使个体的病死率比较低，总体死亡率仍会很高，这是一个重大的问题。

梁万年续称，如果出现大量感染的情况，大量民众出现症状后去就医，将导致医疗资源的挤兑，进而导致正常的医疗服务需求难以保证，次生的死亡和重症就会出现，“这是我们最担忧的”。

他说，现在中国还没有一个刹车机制，即一旦放松防疫，出现大量感染的情况，能再把它控制住。因为病毒传播太快，现在很难有一个刹车机制。

近期中国官媒《人民日报》《经济日报》和新华社等，从10月10日至13日接连就国家防疫方针发表文章，强调“躺平不可取，躺平不可能赢”“中国防疫远未到歇歇脚”等论述，强化了中国官方固守严格防疫方针的立场。

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