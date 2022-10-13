梁万年：放宽防疫时间点在科学上无法明确划定

针对中国是否存在放宽防疫措施的时间表，中国国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年说，须要做好相关准备，但强调放宽的时间点“从科学上来说是无法明确划定的”。

中国央视星期三（10月12日）播出“新闻1+1”节目主持人白岩松就疫情防控政策专访梁万年的内容。

白岩松在节目中就疫情防控时间表提问：“我相信我们所有人都会有一个期待，那就是生产和生活秩序能够尽早恢复到正常，针对这一点有没有时间表？我们为此应该做点什么？”

对此，梁万年说，在为期近三年的疫情防控中，中国都一直在期盼战胜疫情的这一天，恢复到2019年以前的状况。

他说：“（针对）这种时间表我们一直在努力，努力能够战胜疫情，但是现阶段从科学的角度来说，很难明确在几月份我们就达到了这种标准。”

白岩松进一步提出推测，问道是否能在明年春天、中国两会开完后逐步放松疫情防控政策，让生产生活秩序逐步恢复，但在这之前的几个月内，加快老年人疫苗接种、加快医院建设防止挤兑、尽早开发冠病药物等。

对此，梁万年重申，现在这个时间点从科学上来说是无法明确划定的，但在这三年的疫情抗击中，中国一直在基于对病毒的了解、能力和工具箱的丰富，不断地优化和完善中国的防疫策略及措施，比如中国的防控方案从第一版到第九版，中国的防疫措施有了很大的变化。

他也提到，中国必须做好相关的准备，包括医疗救治、基层能力建设、药物，特别是口服药物的研发、疫苗接种，现在仍正在推进，但还是要再加一把劲。

白岩松还问到，中国官方是否推算过如果现在就恢复正常的生产生活秩序，疫情防控政策发生重大的改变，可能的后果或者现状。

梁万年说，官方有做过推算，奥密克戎变异株的传播力比以往德尔塔变异株要快得多，目前已经出现的新变异株可能更快。

他说，这意味着如果不对此施加干预，在很短的时间内就会有很多人被感染，这种感染的概率将会是百分之几十的概率。在感染率剧增的情况下，即使个体的病死率比较低，总体死亡率仍会很高，这是一个重大的问题。

梁万年续称，如果出现大量感染的情况，大量民众出现症状后去就医，将导致医疗资源的挤兑，进而导致正常的医疗服务需求难以保证，次生的死亡和重症就会出现，“这是我们最担忧的”。

他说，现在中国还没有一个刹车机制，即一旦放松防疫，出现大量感染的情况，能再把它控制住。因为病毒传播太快，现在很难有一个刹车机制。

近期中国官媒《人民日报》《经济日报》和新华社等，从10月10日至13日接连就国家防疫方针发表文章，强调“躺平不可取，躺平不可能赢”“中国防疫远未到歇歇脚”等论述，强化了中国官方固守严格防疫方针的立场。