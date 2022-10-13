台党政人士：大陆人士赴台未放宽是两岸情势考量

台湾星期四（10月13日）起放宽边境检疫政策，但中国大陆和港澳人士仍须向台湾当局申请才能入境，被批评是“双标”。有党政人士对此称，台湾此举是基于两岸情势、国安因素和防疫考量。

据台湾《自由时报》报道，党政人士称，台湾政府逐步调整防疫措施，两岸情势也会纳入考量，“中国大陆种种对台不友善行径，都在评估考量范围内，不是放宽美国、日本等国来台，就要一并对大陆人士松绑”。这名人士还称，对于中国大陆“本来就是要双标处理”。

这名人士称，全世界都在与病毒共存，只有中国大陆“背道而驰、坚持清零”，入境中国大陆还须检疫隔离“7+3”（七天酒店隔离和三天居家健康监测）。再者，台湾解封后是“0+7”，台湾人去中国大陆要“7+3”隔离，两岸防疫不对称该如何处理。

他称：“小三通不是说开就开，还要考量两岸情势、国家安全、离岛医疗量能等。”

考量人道与家庭团聚、中资在台企业营运管理等需求，台湾政府宣布自9月29日起，调整相关陆港澳人士边境管制措施，可依规定申请入境。台湾政府还称，未来也将根据疫情、两岸互动情势的最新发展，滚动检讨、逐步调整陆港澳籍人士入境管制措施。

但中国大陆国台办9月28日质疑，新措施对陆港澳人士设限，是“双重标准”，并呼吁台湾尽快恢复小三通。