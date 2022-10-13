中国两栖攻击舰海南舰和广西舰开展联合考核

中国两艘075型两栖攻击舰海南舰和广西舰“同框”出现，在南中国海完成联合立体登陆、海上航行补给等多项全训合格考核。

据中国人民解放军海军官方微博“人民海军”星期四（10月13日）发布的视频，两栖攻击舰海南舰、广西舰组成登陆输送群，于近日赴南中国海某海域开展联合立体登陆、海上航行补给等多个科目全训合格考核，提升指挥员指挥水平。

视频的画面显示，在飞行引导员指挥下，多架搭载海军陆战队员的“直8”舰载直升机由两栖攻击舰甲板起飞，实施登陆作战任务。由海南舰、广西舰搭载的“野牛”气垫登陆艇等两栖陆战装备泛水前出，模拟向敌滩阵地发起突袭。

视频中称，此次考核重点是舰载直升机、气垫艇等两栖陆战装备持续出动回收能力，它们在出动过程中需进行人员换乘及燃料补给等考核。完成联合立体登陆考核后，两舰转往任务海区开展海上补给课目考核。

海南舰副舰长余海波在视频中说，解放军将坚持实战导向，不断夯实训练基础，增进战位协同，强化体系练兵，平台综合作战能力得到大幅提升，为更好地完成使命任务打下坚实基础。

公开资料显示，海南舰、广西舰分别于2021年4月和12月正式服役，是中国自主研发的大型两栖攻击舰，设有机库，能搭载30架各型直升机，直通甲板可同时起降六架直升机，同时设有坞舱，可作为35辆两栖车辆、三艘气垫登陆艇的母船，可以运送士兵、步兵战车、坦克等展开登陆作战。目前已有三艘建成，有消息称另有五艘在建造中。