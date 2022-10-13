中国疾控局：不能以“静默”代替管控 避免“一关了之”

中国疾控局传防司司长雷正龙星期四（10月13日）要求各地加快精准流调，强调疫情防控不能简单化，不能过大范围划定风险区域，不能以“静默”代替管控。对风险区域外的学校、餐饮等单位，要加强疫情监测，坚决避免“一关了之”。

根据央视新闻报道，雷正龙在国务院联防联控机制新闻发布会上说，要不断提升疫情防控科学精准水平。要及时精准划定中高风险区，及时采取坚决果断的管控措施，并根据疫情形势变化进行动态调整，符合解封条件的要及时解封，方便群众生活及出行。

他指出，对风险区域外的学校、餐饮等单位，要加强疫情监测，坚决避免“一关了之”，最大程度减少疫情对经济社会发展的影响。同时，要减少疫情防控对群众的影响。开展疫情处置时，强调科学精准管控的同时，还要讲究温度，全力保障疫情期间群众生活物资供应和就医需求，全面统筹社区社会组织、业主委员会、物业服务企业、志愿服务人员等多方力量，确保保障到位、服务到位、温暖到位。同时，呼吁群众要增强法律意识，严格遵守法律法规和政策措施。

雷正龙说，还应加强对各地疫情防控工作指导。指导各地全面落实第九版防控方案各项政策措施，加强对各地疫情防控政策措施的培训指导，推动各地严格落实疫情防控要求，加强对重点场所、重点人群，特别是交通运输业客车、货车司乘人员疫情防控，既要做到疫情防得住，又要保证行业运转正常发展。

中国国家卫健委新闻发言人米锋在同一场合强调，要坚决整治“层层加码”，关心关爱受到疫情影响的群众，切实保障他们的生活和就医需求。要始终做好个人防护，遵守防疫要求，积极接种冠病病毒疫苗。

米锋还说，当前全球疫情仍处于高位运行，中国本土聚集性疫情呈现点多、面广、频发的特点，防控形势依然严峻复杂。要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，严格按照第九版防控方案和“九不准”要求，落实属地、部门、单位、个人“四方责任”，以快制快，阻断疫情传播，牢牢守住不发生规模性疫情的底线，最大程度减少疫情对经济社会发展的影响。

