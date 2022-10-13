台积电下修今年资本支出 长期营收增长目标不变

台湾晶圆代工龙头厂台积电星期四（10月13日）宣布，下修今年资本支出，但长期营收成长目标维持不变。

据中时新闻网报道，台积电前三季资本支出约254.7亿美元（约365.5亿新元），较去年同期215.8亿美元增加达18%，台积电财务长暨发言人黄仁昭13日在线上法人说明会上指出，因应短期市场不确定状况，今年资本支出规模将调降至360亿美元，较先前预期的400亿至440亿美元下修10%至18.1%，并称谈明年资本支出规模仍言之过早。

台积电总裁魏哲家说，半导体供应链持续去化库存，预期库存水位已在第三季触顶，本季将可下降，但库存调整可能延续至明年上半年。虽然消费市场需求疲弱，但在数据中心及车用电子需求稳定撑盘下，预期第四季营运可望维持稳定。

魏哲家说，台积电今年以美元计价营收仍可望成长34%至36％，明年半导体产业虽可能衰退，但台积电营运仍将维持成长。在高速运算（HPC）应用驱动先进制程需求，未来几年以美元计价营收的年复合成长率（CAGR）预期达15%至20％维持不变。

台积电法人也关注公司是否调整海内外的布局，魏哲家对此回应称，包括美国、日本、南京厂及高雄厂投资计划将依规划进行，至于欧洲设厂则不排除任何可能。

他说，5奈米制程需求强劲，美国亚利桑那州5奈米建厂计划符合进度。南京厂扩产计划也依规划进行。尽管7奈米需求趋缓，但高雄建厂也依进度进行。日本厂同样依进度进行，符合客户需求。

至于欧洲设厂，魏哲家说，台积电将持续增加海外布局，不排除任何可能，但将视客户需求、商业机会、营运效率及成本而定。

据德国《资本》（Capital）杂志报道，台积电正考虑在德国德勒斯登（Dresden）一带设厂，本月会组团前往考察。台湾半导体供应链传出消息，台积电近期已组团前往考察。

另据《日经亚洲评论》引述知情人士报道，台积电已获得美国政府授权，在一年内可继续向美国供应商采购晶片生产设备，用于台积电在中国大陆的晶片生产扩张计划。