美国就特朗普时代对华关税的效力问题征求公众意见

作为美国关税评估的一部分，拜登政府就特朗普时代制定的对华关税的效力问题征求公众意见。

彭博社引述美国贸易代表办公室星期三（10月12日）发表的公告报道，他们正在就对华关税行动实现调查目标的效力、其他可采取的行动，以及其对美国经济和消费者的影响问题，向公众征求意见。

公告称，征求公众意见的网络门户将于11月15日开放，1月17日关闭。

美国前任总统特朗普2018年7月根据美国《贸易法》对中国出口美国的价值数千亿美元的产品加征关税。根据美国法律规定，这些关税开征四年后将自动到期，但在今年到期前，美国贸易代表办公室收到许多保留这些关税的请求。

美国贸易代表办公室总法律顾问Greta Peisch曾在5月说，审查评估“可能需要几个月时间”。她说，与此同时，这不会阻止拜登政府采取包括关税豁免在内的其他措施。

据报道，加征关税的对象包括芯片和化学品等工业用品，以及服装和家具等消费品。虽然没有直接迹象表明哪些关税可能被取消，但政府高级官员曾表示，降低家用品的关税可能有助于缓解美国生活成本的飙升。

不过，美国贸易代表戴琪星期二（11日）称，取消对华关税对缓解美国的通胀作用不大，而这些关税在美中关系的战略调整中却扮演了重要的角色。

