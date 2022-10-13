台防疫指挥官：11月后才能调整口罩令

台湾防疫指挥官王必胜星期四（10月13日）说，由于面临秋冬呼吸道疾病来袭，台湾要到11月之后才有机会讨论解除口罩令。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台湾中央流行疫情指挥中心发言人庄人祥星期四在防疫记者会上说，根据实验室传染病自动通报系统（LARS）资料显示，台湾上数周通报的流感阳性病例从80多起增至184起；呼吸道融合病毒则从12起、49起、88起，增至上周的118起；肺炎链球菌感染上周呈报65起，数字有上升趋势，但仍未超过2020年的高峰。

庄人祥说，目前社区有多种呼吸道病毒在流行，不论儿童或成人都有可能感染，尤其儿童要特别注意感染呼吸道融合病毒和肺炎链球菌。

王必胜在记者会上则说，台湾疾管署同步在监测冠病病毒和其他呼吸道病毒，现在外界担心今年各种呼吸道病毒会比较严重，因此建议民众若有疫苗可打、符合资格就打，并戴好口罩。

王必胜提到，戴口罩对于防范呼吸道传染病有很大的防护效果，因此目前不会调整口罩令，预计要到11月以后，才有机会讨论解除口罩令的问题。

至于能否取消商场或企业内的量体温措施，王必胜指出，由于感染冠病后发烧的比例不会很高，量体温是否仍有监测效果，需要与专家再进行讨论，若评估不需要就会修改措施。

台湾星期三通报5万3356起冠病确诊病例，另有29人染疫离世。