梁万年：中国当前坚持“动态清零”的总方针是必须的

针对中国为什么不能与冠病“共存”而是坚持“动态清零”，中国卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年说，基于疫情对中国庞大人口的危害性，以及病毒变异的不确定性等考虑衡量，中国当前坚持“动态清零”的总方针是必须的。

据澎湃新闻报道，梁万年星期四（10月13日）在国务院联防联控机制新闻发布会上，从五个方面回答了媒体的相关提问。

梁万年指出，中国的“动态清零”是基于“人民至上、生命至上”的抗疫理念所决定的，且基于目前对病毒特性的认识，并没有能力完全把病毒消灭掉或是保证不出现一例或者散发病例而制定的总方针。

他强调，这个总方针的核心是要把疫情阻断，而不是消灭病毒，也不是不容许出现一例病例；“动态清零”的核心是阻断疫情的持续性社区传播，防止疫情形成规模性流行或者规模性疫情反弹。他说，做到“动态清零”，有两个关键词最重要，一是快速，快速发现、快速处置；二是精准，精准识别疫情、精准划定疫区范围、精准进行流行病学调查、精准进行密切接触者的判定和管理、精准进行临床救治，最终精准平衡好疫情防控和社会经济的发展。

梁万年还说，衡量一个疫情危害性大小有两个不同的视角，其中一个是国际上通用的公共卫生视角，站在群体角度，通过死亡率、超额死亡率等指标来衡量，而不是以个体的视角的病死率来衡量。他说，奥密克戎变异株的病死率和以往的变异株和原始株相比确实是在下降，但是由于它的传播速度快、传播更隐匿、免疫逃逸现象在逐渐增强，所以总发病率是高的，这意味着在人群当中会有大量感染。而较多的感染人数乘以个体病死率，死亡人数也会相对较多，群体死亡率就会高于流感，且不低于原始株和其他变异株，可见其对人类的危害性总体上并未见明显下降。他指出，这一点也是世界卫生组织、各个国家在判断冠病危害性的重要指标。

梁万年还说，冠病可能导致医疗资源挤兑，影响其他正常医疗服务的需求，继而可能导致一些在正常状况下的不必要的死亡的出现，即超额死亡。他指出，目前情况来看，冠病疫情无论是原始株、还是以往的变异株，特别是奥密克戎变异株导致的超额死亡还是比较高的，经研究在10万分之100以上。

梁万年指出，中国人口的总数大、老年人口比例高，同时还有大量基础病患者，都是冠病的高危人群，感染以后得重症甚至发生死亡的概率比一般人群高。他还说，疫情防控使中国人群冠病感染率总体较低，获得的自然免疫不强，加之变异株对疫苗免疫力的逃逸在加强，所以如果放松管控，不再“动态清零”，势必会造成大量感染，可能导致老年人群、有基础病的人群大量重症乃至大量死亡。他强调，这种大量的重症和大量的死亡是不能够容忍的，所以必须要尽力防护。

梁万年还强调，现在科学上对冠病病毒的变异，及其变异以后的毒力、致病力、危害性的大小仍然没有完全办法掌握，仅能肯定的是这个病毒始终会变，变是它的常态。他指出，奥密克戎变异株肯定不是冠病病毒的最后一个变异株，未来有很大的不确定性，而在这种情况下，因为过去近三年的“动态清零”防控被证明是有效的、是可行的、也是科学的，所以面对这些不确定性，更应该用确定性的策略、确定性的方针来对抗这种不确定性。

梁万年最后说，也要考虑冠病的长期危害。他指出，现在各国科学家非常关注和担忧感染冠病后的后遗症问题，有研究表明有一定比例的感染者会出现诸如疲劳、呼吸困难、神经认知障碍等多种后遗症，对这种情况的致病机理、最终持续时间，科学上也不完全了解，还有很大未知。

梁万年强调：“基于以上考虑，中国当前坚持‘动态清零’的总方针是必须的。”

据中国国家卫生健康委通报，星期三中国大陆新增322起本土确诊病例，及1154起本土无症状感染病例，较之前有明显反弹。

