美国称中国是唯一有重塑国际秩序意图国家

美国政府在国家安全战略文件中将中国定位成美国的最大竞争对手，并称中国是唯一一个有重塑国际秩序意图的国家。

综合彭博社和《纽约时报》报道，美国政府星期三（10月12日）发布了长达48页的国家安全战略。

这份文件称，中国和俄罗斯的利益正趋向一致，但两个国家构成了不一样的挑战。

文件称，“俄罗斯对自由和开放的国际体系构成直接威胁，肆无忌惮地蔑视当今国际秩序的基本法则，正如其对乌克兰的野蛮侵略所显示的那样”，而中国“是唯一一个既具有重塑国际秩序的意图，又具有越来越多的经济、外交、军事和技术力量来推进这一目标的国家”。

文件提到，从长远来看，相比一个“衰落的、饱受摧残的”俄罗斯，美国更担心中国“将威权治理与修正主义外交政策相结合”的举动。

文件称，到了2030年，美国将首次需要威慑两个主要核大国，分别是中国和俄罗斯。文件称：“为了确保我们的核威慑力对我们面临的威胁保持反应，我们正在使美国的核力量现代化，并加强我们对盟国的延伸威慑（extended deterrence）承诺。”

文件还重申，拜登政府不希望中美之间的竞争将升级成对抗或新冷战。

美国国家安全顾问苏利文星期三在乔治敦大学的一个活动上说，中国在国内外的强硬态度，正在经济、政治、安全和技术领域推进一种不自由的愿景，并与西方竞争。

苏利文说，“在两个基本战略挑战方面，我们已经进入了决定性的十年”，第一个挑战是大国之间为塑造国际秩序的未来而展开的竞争；第二个是应对跨国挑战，例如气候变化、粮食安全、传染病、恐怖主义、能源转型和通货膨胀。

苏利文还说，在这个十年中，美国与中国的竞争条件将被确定。

中国外交部发言人毛宁星期四则说，中美两国的关系应回到健康和稳定发展的轨道。中国和美国分别是主要的发展中国家和发达国家，对世界和平、稳定和经济繁荣负有责任。中国和美国会从对对抗中损失，从合作中获益。

报道称，对于每一届政府来说，国家安全战略既是指导原则、向盟友和对手发出的的意图信号，也是美国实力的自我颂扬。这份文件原订于去年冬天发表。

新的国家安全战略将为美国五角大楼在未来几周公布其国防战略和《核态势评估报告》的相关文件打下了基础，《核态势评估报告》将描述美国总统拜登的核武库计划。